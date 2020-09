Il sindacato dei giornalisti scrive alla Capitaneria di Palinuro: “Rispettiamo le carte deontologiche”

“La comandante della Capitaneria di Porto di Palinuro, con un comunicato, annuncia di essere l’unica referente per i rapporti con la stampa per la zona di Pisciotta-Sapri, nel Salernitano, e poi invita i giornalisti alla ‘puntuale trascrizione degli stessi alla fine di non divulgare notizie prive di riscontro certo’. Ricordiamo alla tenente di vascello che l’epoca buia delle veline è finita da circa una ottantina di anni, che i giornali sono liberi di scrivere quello che vogliono nel rispetto delle carte deontologiche, e che il mestiere del giornalista è quello di raccontare i fatti nella loro completezza e complessità e non quello di riportare pedissequamente la voce di una fonte, che, seppure referenziata come il Circomare, è sempre parziale”. Così in una nota del Sugc, il Sindacato unitario dei giornalisti campani. “Con la “Carta di Napoli” il sindacato dei giornalisti ha già evidenziato con forza la necessità, da parte dei cronisti, di filtrare il materiale auto-prodotto dalle istituzioni “affinché l’informazione possa essere approfondita e non veicolata in maniera unidirezionale”. In una democrazia che funzioni il ruolo di mediazione della stampa resta un valore fondante e necessario”, conclude il Sugc.