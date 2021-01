Il senso di armonia e di ordinata bellezza del rapporto tra concretezza e astrazione.

Eleganza, innanzitutto. Esaltazione della bellezza. I particolari, la cura del dettaglio per introdurre la mente al successivo viaggio nel gusto. Il bianco ed il nero, la scacchiera come metafora del mondo inteso quale cosmo ordinato, l’essenziale del mondo reale,contrapposta al caos primigenio, in senso logico. Il filosofo e matematico tedesco G.W. Leibniz aveva introdotto già tre secoli fa la distinzione fra verità di ragione e verità di fatto. Mi piace questo concetto, perché è necessario affermare il principio della verità di fatto quando poi si apre la scatola e ci si ritrova dinanzi all’invito al viaggio. La scacchiera dunque si presta molto bene a chiarire la distinzione leibniziana fra mondo attuale e mondi possibili. E’ così, e te ne rendi conto, quando poi le papille gustative si inebriano nella perdizione del cioccolato che non appaga solo il palato, ma anche la mente. Nel ‘700 il naturalista svedese Carl von Linné definì il “Cacao cibo degli Dei”. Pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, vaniglia, nocciole e il latte; persino il caffè. Ora provate ad immaginare una pura massa di cacao, dalla decisa persistenza, da abbinare con l’intuizione di un Maestro. Giuseppe Manilia in silenzio, chino sul suo banco di lavoro, crea, inventa. La sua filosofia è innanzitutto la selezione dell’eccellenza dei prodotti, a partire dalle fave di cacao. Giuseppe Manilia non sbaglia un colpo. La sua Maison d’autore a Montesano sulla Marcellana (SA) è infatti un tempio di perfezionismo estetico e gustativo, una boutique che colpisce inoltre per design ed eleganza, ma che poi esplode in bocca. In particolare cioccolatini, macaron, per non parlare di torte e lievitati. Un luogo dove ogni prodotto ha una sua storia. Un luogo dove tutto ha uno stile inconfondibile. Alla logica degli scacchi appartiene anche la passione e il godimento che, in modo simile ai sentimenti dello scacchista che vince una partita o risolve un problema, prova colui che si inoltra nel viaggio turbolento del gusto scatenato dalle creazioni di Manilia. Alla fine, se ci si ferma ad osservare la scatola, oramai vuota, si può avvertire il senso di armonia e di ordinata bellezza del rapporto tra concretezza e astrazione. Provare per credere.