Il punto – La Libia e la guerra dei dieci anni

Dieci anni fa, il 17 dicembre 2010, un giovane venditore ambulante di nome Mohamed Bouazizi si diede fuoco nella cittadina rurale di Sidi Bouzid nel cuore della Tunisia. La sua morte fu la scintilla che portò alla fine del regime di Zine El-Abidine Ben Ali dopo 23 anni di potere e fu anche il primo atto dell’ondata rivoluzionaria delle cosiddette “Primavere Arabe”, che avrebbe rovesciato in breve tempo altri tre dittatori del Nord Africa e del Medio Oriente (Hosni Mubarak in Egitto, Muammar Gheddafi in Libia e Ali Abdullah Saleh in Yemen). Le trasformazioni provocate nell’intera regione da quel movimento nato come espressione della protesta giovanile sono state epocali anche se del tutto eterogenee, nei singoli Paesi della vasta area, e tutt’altro che stabilizzanti: il giudizio sull’effettiva portata storica delle “Primavere arabe” non può ancora essere conclusivo né univoco. Quello che si può tentare è invece ricostruire con attenzione le parabole innescate nelle diverse realtà nazionali da quella formidabile accelerazione storica, cercando poi di ricomporre un quadro d’insieme, pur variegato, elaborando anche possibili scenari da collocare infine nelle più vaste prospettive regionali e generali. Se intraprendiamo tale analisi dal Nord Africa e volgiamo lo sguardo alla Libia, dobbiamo subito rico-noscere che la caduta del più che quarantennale regime del Colonnello Gheddafi, alla quale si arrivò dopo le iniziali proteste di piazza a Bengasi, una vera e propria insurrezione che si estese in tutto il Paese, mesi di intensi combattimenti e un decisivo intervento aereo internazionale da parte di Francia, USA e Regno Unito ricondotto poi sotto comando NATO, ha rappresentato il preludio di un conflitto protrattosi per quasi dieci anni, pur con fasi alterne ad alta o bassa intensità: l’esperienza libica all’indomani della Primavera araba è stata segnata da una guerra civile caratterizzata da violente e altalenanti lotte tra fazioni disposte sul terreno in alleanze variabili e traballanti, che ha assunto anche i caratteri di una vera e propria “guerra per procura” (che potremmo definire “proxy war”, adattando all’attuale disordinato quadro internazionale il concetto formulato in piena Guerra Fredda dal politologo Karl Deutsch) da parte di molteplici attori esterni, sia potenze globali che attori regionali. Il fattore principale che ha bloccato una transizione normale e pacifica della Libia verso la stabilità e l’unità, va senz’altro ricondotto all’assenza di una autorità centrale percepita e riconosciuta come legittima dall’intera, o almeno dalla maggior parte, della popolazione e quindi dall’incapacità dei governi in vario modo istituiti in questi anni di esercitare il monopolio e il controllo dell’uso della forza sull’intero territorio. Ad esso vanno aggiunti altri due fattori destabilizzanti: sul piano interno, la tradizionale frammentazione sociale della Libia si è accresciuta a causa della persistenza e dell’acquisizione di un ruolo ancora più rilevante (con decisivi risvolti militari per il mancato scioglimento delle numerose milizie armate territoriali sorte durante l’insurrezione), delle tribù e delle altre social cleavages su base etnica, religiosa e politica, sto-ricamente sempre presenti nel Paese (già all’interno della tripartizione storica e colonialista tra le regioni della Tripolitania ad ovest, della Cirenaica ad est e del Fezzan a sud); sul piano esterno, i distinti e spesso contrapposti interessi e calcoli (di natura strategica, economica e religiosa), delle potenze globali e regionali hanno determinato una massiccia interferenza esterna, anch’essa tutt’altro che univoca. Il contesto della guerra civile e della “proxy war” che ha caratterizzato la scena libica post-gheddafiana è stato pertanto costantemente affollato, diventando in alcuni periodi estremamente caotico e, di fatto, incontrollabile. l sistema di potere di Gheddafi, elaborato nella creazione ideologica della “Jamahiriya”, lo “Stato delle masse” esaltato nel Libro Verde, cercava di conciliare le prerogative della democrazia pseudo-socialista con la redistribuzione diretta della rendita petrolifera. Si trattava di uno Stato istituzionalmente debole perché il Colonnello non aveva bisogno di istituzioni forti: la natura dello stato “rentier” gli consentiva di farsi garante di una politica di patronato nei confronti delle masse senza l’ostacolo di poli di potere al-ternativi al suo. Il regime deve a tale sistema di mantenimento del consenso parte della sua straordinaria longevità (dovuta, per il resto, al sistema repressivo) ma, una volta caduto il regime, il Paese si è trovato privo di qualsiasi istituzione alla quale aggrapparsi e cui ancorare la fase di transizione. Sia il Consiglio Nazionale Transitorio (CNT), creato durante l’insurrezione del 2011, sia i governi espressi dal Congresso Nazionale Generale (GNC), eletto in seguito alle prime elezioni democratiche del luglio 2012, non sono mai stati in grado di esercitare un’autorità effettiva ed esclusiva sull’intero territorio. In un clima di totale diffidenza, che celava antiche e nuove rivalità locali o tribali, le milizie armate assunsero subito dopo la rovina di Gheddafi il ruolo di organi di sicurezza delle varie comunità locali, rifiutando di sciogliersi all’interno del nuovo esercito nazionale in fase di formazione e di sottomettersi all’autorità centrale che, del tutto incapace di gestire la situazione, cominciò a sussidiare le milizie stesse nell’illusione di ottenerne la fedeltà. Venivano così poste le basi per una sorta di doppia affiliazione di alcune tra le milizie, quelle più consistenti e potenti: ufficialmente rispondevano ai governi, ma in realtà erano fedeli ai vari signori della guerra locali. Per dare un’idea delle dimensioni del fenomeno, basti solo ricordare che allo scop-pio della rivoluzione si contavano 25.000 uomini armati in Libia e che tale numero era salito a più di 250.000 alla caduta di Gheddafi. Va menzionato infine un ulteriore elemento che ha impedito la transi-zione pacifica verso uno stabile assetto istituzionale e che è tuttora presente, determinando una frattura sociale di forte impatto negativo: i protagonisti della rivoluzione (i cosiddetti “thuwar”) non hanno mai dimostrato fiducia né simpatia nei confronti della nuova classe politica e dirigente, in quanto composta per la maggior parte da transfughi del regime o da oppositori esiliati e rientrati in patria dopo decenni. Tra il 2012 e il 2014, la situazione è precipitata sempre di più anche perché il turbolento contesto regionale, con la drammatica guerra in Siria, l’intervento francese in Mali e il rovesciamento del governo di Mohamed Morsi, leader dei Fratelli Musulmani, in Egitto, complicava notevolmente il qua-dro di stabilizzazione dell’area mediterranea e mediorientale e della Libia stessa. E’ stato soprattutto il colpo di stato del Generale al-Sisi in Egitto a provocare forti ripercussioni di tensione e di polariz-zazione, riducendo gli spazi per i vari esercizi di dialogo politico, anche per quelli promossi dalla co-munità internazionale e gestiti dalla Missione delle Nazioni Unite: da una parte le forze della “Fra-tellanza Musulmana” e le componenti più marcatamente islamiste, sostenute da Turchia e Qatar, dall’altra quelle laiche appoggiate da Egitto, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. E’ vero che i paesi occidentali che avevano contribuito più (Francia, Regno Unito, USA) o meno (Italia) attivamente alla caduta del regime accrebbero fortemente in quel periodo i loro sforzi per la stabilizzazione della Libia e il consolidamento della debole autorità centrale, ma l’impressione è che ognuna lavorasse con l’o-biettivo di una Libia “amica” secondo i propri standard, i propri calcoli e interessi, finendo parados-salmente quasi per aumentare la competizione e la frammentazione interna al Paese. Nella variegata scena islamica presente in Libia, emersero anche gruppi estremisti che presto adottarono strategie ter-roristiche: l’episodio più drammaticamente eclatante avvenne l’11 settembre 2012 a Bengasi con un attentato che costò la vista a 4 cittadini statunitensi, tra i quali l’Ambasciatore Christopher Stevens. Questa polarizzazione raggiunse il culmine nell’estate del 2014, dopo le nuove elezioni dalle quali emer-se un parlamento a maggioranza laica, che non riuscì a insediarsi a Tripoli e si insediò invece a Tobruk (città della Cirenaica, al confine con l’Egitto) disconosciuto dal parlamento uscente a maggioranza isla-mica con sede a Tripoli. Lo scontro divenne quindi un conflitto di legittimità tra due parlamenti e due governi e la polarizzazione da politica si trasformò presto in militare, con varie milizie dell’est riunite all’interno della “Operazione Dignità” del Generale Khalifa Haftar, vecchio comandante di Gheddafi, a sostegno del governo di Tobruk, alle quali si contrapposero milizie dichiaratamente islamiste coalizzate nella c.d. “Operazione Alba”, tra le quali assunsero subito una posizione preminente quelle di Misurata, importante scalo marittimo e terza città del Paese, che ha sempre avuto un ruolo importante, decisivo e, spesso, del tutto autonomo in tutte le vicende di questi anni . Vi furono poi due ulteriori e importanti complicazioni.

La prima fu l’ascesa anche in Libia dello Stato Islamico, in primo luogo nella città di Sirte, l’ultima roccaforte gheddafiana, dove si radicò in un insolito e spaventoso connubio tra ex gheddafiani, jihadisti libici e molti combattenti islamici radicali provenienti dai Paesi vicini del Maghreb e da altre aree del Medio Oriente. La seconda, complice lo scarso controllo delle frontiere, fu rappresentata dal massiccio aumento dell’immigrazione dai porti della Libia verso l’Italia e l’Europa, cui prima l’Italia e poi anche l’UE cercarono di porre rimedio con l’operazione militare italiana umanitaria “Mare Nostrum” poi confluita in una missione europea e con il pattugliamento della zona marittima tra Italia e Libia. Queste emergenze contribuirono a un maggiore sforzo di coordinamento della comunità internazio-nale e all’attivazione da parte delle Nazioni Unite di intensi negoziati per la riapertura del dialogo e la ricomposizione del quadro politico, anche per cercare di mantenere un fronte compatto contro l’ISIS, la cui presenza in Libia fu in effetti, se non del tutto abbattuta, notevolmente sottodimensionata nel corso del 2016. Solo nell’aprile di quell’anno fu però possibile insediare a Tripoli il nuovo governo di unità nazionale (GNA) nominato mesi prima alla fine dei negoziati ONU e guidato da Fayez al-Sarraj, uomo politico di Tripoli di lungo corso che, pur avendo avuto ruoli ministeriali di secondo piano sotto Ghed-dafi, era stato sempre presente nei vari fori di dialogo e conciliazione della travagliata fase successiva. L’accordo politico sul GNA è rimasto sempre parziale poiché l’Assemblea dei Rappresentanti di Tobruk non gli ha mai concesso la fiducia e da allora si è venuta a creare una partizione de facto tra est e ovest. In Tripolitania, il GNA è riuscito a superare varie rivolte e tentativi insurrezionali da parte delle milizie ar-mate presenti nel territorio, in primo luogo di quelle islamiste facenti capo all’ex primo ministro Khalifa Gwell. In Cirenaica, invece, l’uomo forte è rimasto il Generale Haftar, fino al punto da lanciare ai primi di aprile 2019 una spettacolare avanzata delle forze dell’LNA (Libyan National Army) da lui comandate verso Tripoli. Nelle sue intenzioni, la campagna doveva essere una rapida e trionfale “blitzkrieg” e, dopo essere avanzato facilmente nel sud ricorrendo, grazie a compensi alle tribù locali (tebu e tuareg), la mar-cia su Tripoli sembrava inarrestabile. Ma così non è stato, anche per il mancato appoggio delle fazioni islamiste vicine ai salafiti che Haftar si aspettava: alle porte della capitale, le milizie fedeli al GNA sono riuscite a fermarlo, grazie all’ingente e decisivo sostegno militare (di mezzi, uomini e droni) della Turchia di Erdogan. Solo pochi mesi fa, si è giunti a un cessate il fuoco e a un rilancio del processo di dialogo politico, che analizzeremo tra poco. Prima soffermiamoci sulle interferenze esterne intervenute nel con-flitto che paradossalmente hanno reso il pasticciaccio libico ancora più caotico e difficile da sbrogliare. Come accennato, molteplici attori internazionali si sono inseriti nel caos libico, prima trasformando il conflitto in una guerra per procura e poi offrendo ai rivali Sarraj e Haftar sostegno sostanziale o forma-le sulla base di motivazioni ideologiche e religiose o di calcoli su interessi economici e petroliferi, sulla politica migratoria, sulla lotta al terrorismo o, molto probabilmente, sulla base di una combinazione di questi fattori. Il fattore che era già risultato un acceleratore cruciale per il coinvolgimento regionale, vale a dire la contesa ideologica e strategica sulla questione dell’Islam politico e della Fratellanza Musulmana, si è riproposto poi nel sostegno a Sarraj da parte di Turchia e Qatar e ad Haftar da parte degli Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto. Abu Dhabi, Riyad e Il Cairo hanno fortemente sostenuto il governo di Tobruk soprattutto per la dichiarata avversione del generale per l’Islam politi-co e per i legami del GNA con i Fratelli Musulmani. Del resto, sin dal suo insediamento a Tobruk, il governo dell’Assemblea dei Rappresentanti si è posto quasi sotto la protezione del confinante Egitto e Haftar ha sempre cercato di modellarsi come il “Sisi di Libia”. Anche la Russia è stata sempre più coinvolta nel conflitto libico, in linea con il disegno del Cremlino di Putin di espandere la sfera di in-fluenza politica e militare russa in Medio Oriente e in Nord Africa, di cui il deciso intervento in Siria è stata un’altra recente manifestazione. E’ stato proprio il veto di Mosca a bloccare una dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che invitava Haftar a fermare la sua offensiva su Tripo-li. Inoltre, sono presenti in Libia numerosi mercenari del “Gruppo Wagner”, agenzia di consulenza militare privata, diretta da oligarchi con legami con il Cremlino: del resto, i consigli degli esperti del Gruppo Wagner sono apparsi evidenti in varie campagne di controinformazione e operazioni di sabo-taggio formalmente effettuate dagli effettivi di Haftar. La posizione della Francia è risultata molto am-bigua: ha sostenuto formalmente il GNA riconosciuto dalle Nazioni Unite, ma non è un segreto che ad Haftar siano arrivate armi (secondo alcune indiscrezioni addirittura aerei da combattimento) e notevole sostegno militare. Parigi è, del resto, ideologicamente e strategicamente allineata con i governanti del Cairo e di Abu Dhabi nella contesa con Turchia e Qatar sull’Islam politico, si è opposta con decisione nei mesi scorsi ad Ankara e al suo disegno di espansione politica ed economica, marittima e petrolifera nel Mediterraneo orientale e teme infine che l’instabilità in Libia possa minacciare l’influenza france-se nella regione del Sahel, dove sono dispiegate in funzione anti-jihadista migliaia di truppe francesi. Non è un mistero che il GNA di Sarraj sia nato e abbia raggiunto un minimo di legittimazione interna soprattutto grazie al forte impegno e coinvolgimento dell’Italia nei negoziati che hanno portato alla sua formazione e al suo consolidamento, poi rimasto allo stato iniziale e parziale. Va dato atto alla diplomazia italiana di aver giustamente considerato la stabilità libica come prioritaria per la sicurezza nazionale e per la presenza italiana (strategica ed economica) nel “Mare Nostrum” e di aver identifi-cato in un governo effettivo a Tripoli la chiave di volta per la stabilità e il progresso libici nonché per la salvaguardia della sicurezza e il perseguimento dell’interesse nazionale. Il fatto è che questa chiara visione iniziale non è stata sempre perseguita con coerenza e linearità e, non sono mancati momenti di incertezza e ambiguità. L’enorme pressione dovuta all’emergenza migranti e altre debolezze dei nostri processi decisionali e operativi in politica estera, esasperate dalla mutevole situazione politica interna, non hanno aiutato ma è parsa evidente, a un certo punto, una diminuzione della notevole credibilità raggiunta, grazie all’impegno citato (l’Italia è stato l’unico Paese a mantenere sempre aperta la sede diplomatica di Tripoli) e alla capacità di tenere aperti quei minimi canali di dialogo con Haftar e la leadership di Bengasi e Tobruk nella lotta comune contro l’ISIS e in altre sporadiche situazioni di crisi. Nel momento disperato e cruciale, con le forze di Haftar alle porte di Tripoli, a Sarraj non è rima-sto altro che abbandonarsi completamente all’abbraccio di Erdogan e, solo grazie al cospicuo sostegno militare di Ankara, è riuscito a invertire l’offensiva dell’LNA, respingendolo verso est. Questo fermo sostegno al GNA riflette le tensioni esistenti tra la Turchia e molte delle potenze che appoggiano Haftar sia per la contesa ideologica sull’Islam politico e la Fratellanza Musulmana (Ankara ha sostenuto for-temente il “Justice and Construction Party”), gruppo islamista all’interno del GNA con legami con i Fratelli Musulmani) sia per calcoli strategici ispirati agli interessi economici e petroliferi nel Mediterra-neo in contrasto, non solo con quelli degli Emirati, dell’Egitto, ma anche di Paesi europei come Gre-cia e Francia e con le mire russe di espansione della propria influenza nell’area. Del resto, gli interessi economici sono stati una delle motivazioni chiave dell’intervento straniero in Libia, che dispone delle maggiori riserve di petrolio e gas in Africa: nel 2019, Ankara e il GNA hanno raggiunto un accordo (che per Tripoli resta però un memorandum, perché non c’è un parlamento che possa ratificarlo) che con-cede alla Turchia i diritti di perforazione nel fondale marino contestato del Mediterraneo orientale. Da questo contesto affollato non sono stati certo assenti gli Stati Uniti, anche se l’amministrazione Trump, sin dal suo insediamento, ha mostrato apertamente uno spiccato disinteresse per il caso libico, in virtù di anni di cosiddetto isolazionismo muscolare caratterizzato, esclusivamente, dalla lotta al terrorismo in al-tri versanti del Medio Oriente, accanto alla contrapposizione commerciale e geopolitica con la Cina.

Già osservando i primi passi del neo eletto Trump, qualcuno sostenne che gli Usa avrebbero proceduto ad una sostanziale deresponsabilizzazione nel quadrante mediterraneo, per concentrarsi su altri obiettivi consi-derati prioritari. In realtà, pur mantenendo la posizione formale nell’asse atlantico NATO, a sostegno del GNA di Sarraj, non sono mancati elementi di ambiguità nella politica americana, con qualche sbandata verso l’LNA e le potenze regionali tradizionalmente filo-americane ad esso vicine (Egitto, Emirati), che hanno fatto molto discutere (come la controversa telefonata di Trump ad Haftar all’inizio della “grande avanzata” di aprile 2019). Ad ogni modo, nel complesso risiko in stile siriano con protagonisti Putin ed Erdogan che è andato di recente in scena sul suolo libico, la Casa Bianca ha dato segnali di voler inver-tire almeno la tendenza verso il disimpegno. Va menzionato il recente incontro di una delegazione USA con Haftar, che ha ribadito il sostegno di Washington alla sovranità e integrità della Libia, al contempo esprimendo forti preoccupazioni per l’uso strumentale del conflitto da parte russa con riferimento alle risorse petrolifere. Se Joe Biden compierà una vera inversione rispetto alle strategie trumpiane, è il caso di attendersi un nuovo impegno americano in Libia: l’asse atlantico a fianco di Sarraj, che finora ha espres-so solo sostegno formale, potrebbe rafforzarsi e diventare più attivo, anche attraverso interventi sulla Tur-chia, paese pur sempre membro della NATO e diventato, come abbiamo visto, un major player a Tripoli. Le speranze di pace sono ora legate all’esile filo della tenuta del cessate il fuoco, raggiunto a fine ottobre. Quanto alle speranze di ricomposizione del frammentato quadro politico (più complesso, perché non ri-conducibile solo alle due forze polarizzate, ma a un più vasto magma di partiti politici e raggruppamenti armati in mano alle tribù o alle etnie o ai padroni della guerra), esse si fondano sul processo di dialogo (Libyan Political Dialogue Forum) lanciato dalle Nazione Unite e condotto dalla Rappresentante Spe-ciale (facente funzioni) per la Libia, la diplomatica americana Stephanie Williams subentrata a marzo scorso a Ghassan Salamé alla guida di UNSMIL (solo pochi giorni fa è stato nominato il successore, l’ex ministro bulgaro Nikolay Mladenov). Nelle prime sessioni del difficile e complesso esercizio, la Williams è riuscita trovare l’accordo su una road-map per la formazione di un governo unitario che dovrebbe gestire il periodo transitorio che terminerebbe con le elezioni parlamentari e presidenziali, tendenzial-mente fissate per il 24 dicembre 2021. Haftar aveva già revocato il blocco petrolifero, consentendo in breve alle esportazioni di tornare ai livelli prebellici, e questo è stato un buon segno, ma il risultato più importante è forse che entrambe le parti hanno concordato di istituire un sottocomitato militare per su-pervisionare il ritiro delle forze militari nelle rispettive basi e la partenza delle forze straniere dal fronte. Se non si verificheranno queste due precondizioni essenziali, allora l’unico scenario ipotizzabile è quel-lo peggiore, che prevede la ripresa della guerra, la cosiddetta “finis Libyae” e forse anche un processo di ulteriore divisione o “somalizzazione” poiché i due fronti, soprattutto quello tripolino, difficilmente manterrebbero la loro compattezza. Ad ogni modo, a voler essere ottimisti e considerando la war fatigue che sembra trasparire dappertutto in Libia, a ovest come a est e a sud, si potrebbe tentare di escludere tale worst case scenario. Allo stesso modo, ragionevolmente, si è tentati di escludere lo scenario ottimo, vale a dire il successo completo dell’esercizio di dialogo politico, che ottenga la formazione di un governo unitario, pur transitorio, che a sua volta garantisca la preparazione ordinata e la tenuta pacifica alla data prevista delle elezioni, le quali infine abbiano un esito accettato pacificamente e senza tensioni da tutti. Tenendo bene a mente i fattori destabilizzanti elencati in apertura e le lezioni che si possono trarre dal loro concatenarsi nell’evoluzione degli ultimi dieci anni di caos, si possono avanzare invece alcuni scenari intermedi e i più realistici sembrano i seguenti:- Il processo di dialogo non riesce a trovare un accordo sulla formazione di un governo unita-rio per la contrapposizione estrema dei due fronti. che i loro rispettivi protettori (soprattutto Ankara per una parte e Mosca e Il Cairo dall’altra) non riescono a moderare. Ovest (GNA) e Est (LNA) rie-scono però a non rispondere al “richiamo della guerra” e a trovare un’intesa su una partizione con-cordata che fanno accettare anche, sempre con la moral suasion (e non solo) dei loro alleati, ai tebu e tuareg del sud (e questo compito non è facile). Si arriverebbe a una partizione de jure che aprirebbe, a sua volta, scenari tutti da costruire, per nulla facili e stabili e con enormi ricadute sul quadro re-gionale: si eviterebbe così almeno la prospettiva catastrofica della guerra infinita e del “Failed State”. – Il processo di dialogo politico riesce a far nascere un nuovo governo unitario, nel quale si con-temperano le esigenze e le ambizioni delle due parti, delle varie milizie, gruppi, tribù e parti-ti religiosi e laici che li fiancheggiano, nonché dei loro proxies esterni. In questo caso, che sareb-be già estremamente positivo, tutto dipenderà, come avvenuto almeno altre due volte (nel 2012 e nel 2014), dalla capacità di assicurare un quadro costituzionale, istituzionale e di sicurezza, con un minimo di effettività che possa consentire di preparare le elezioni, senza forzature tempora-li e con grande attenzione alle enormi questioni irrisolte che hanno caratterizzato il fallimen-to di ogni tentativo di costruzione unitaria e democratica (già solo sulla carta) dello Stato in Libia. Per fare in modo che si realizzino gli scenari positivi per la stabilità libica, regionale e anche globale, pur attraverso processi intermedi complessi e difficili, molto dipenderà, come emerge da questa pur sommaria ricostruzione, dall’atteggiamento dei vari proxies, vale a dire dei Paesi “procuratori” o “pro-tettori” o “alleati” delle due principali, e non solo, parti in causa. Se nel processo di dialogo gli attori esterni accompagneranno il lavoro di mediazione delle Nazioni Unite con una forza di persuasione costruttiva sulle parti in causa, che tenga conto, non solo dei propri calcoli e interessi, ma anche un po’ di come contemperare questi aspetti con le prospettive generali di pace e stabilità per la Libia e l’area mediterranea e mediorientale, allora le possibilità di successo saranno maggiori. Stephanie Williams, concludendo una delle prime riunioni di dialogo politico, ha concluso così: “Libyan politicians now have the opportunity to effectively occupy centre stage or end up going extinct as dinosaurs”. Ha ragio-ne. Forse però è il caso di aggiungere che, in questa prospettiva da “Jurassic Park Libya”, sarebbe bene che tutti gli attori esterni coinvolti non si lasciassero andare alla tentazione di agire come quegli umani, scienziati e non, che nel capolavoro sceneggiato da Michael Crichton e diretto da Steven Spielberg, ri-danno vita alle gigantesche creature preistoriche, pur non essendo in grado di controllarle e di gestirle.