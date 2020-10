Il XXVI MedFilm Festival ha assegnato il Premio Koinè a Nove onlus per il PinK Shuttle di Kabul, il servizio di trasporto urbano dedicato alle donne e gestito dalle donne. Il progetto, nato nel 2019, grazie anche a un finanziamento della Otb Foundation, conta oggi 6 pulmini, impiega 4 autiste – altre dieci donne sono in formazione – per rendere sicuri gli spostamenti in città. Il Premio Koinè viene attribuito a personalità del mondo dell’arte, della cultura, della scienza, della politica o dell’impresa, che si siano distinte nella propria attività per l’impegno a mantenere vivo il Dialogo Interculturale tra i popoli. ‘Abbiamo scelto di premiare Nove perché il Pink Shuttle di Kabul è una cosa bellissima – ha detto Ginella Vocca, presidente del MedFilm Festival, durante la conferenza stampa di presentazione del festival – e ci riempie di speranza per un mondo migliore per le donne e di conseguenza per tutti’. Secondo Arianna Briganti, vice presidente di Nove, ‘il premio Koinè alla donne del Pink Shuttle di Kabul è un prezioso incoraggiamento al cambiamento della condizione sociale delle donne, della rottura delle costrizioni patriarcali e delle imposizioni sessiste. Il cinema è cultura, e la cultura può cambiare retaggi culturali tradizionali e opprimenti’. Il MedFilm Festival, quest’anno sulla piattaforma mymovies.it, si inaugura il 9 novembre. La cerimonia di consegna del premio Koinè si svolgerà in una prossima data, compatibile con le misure anti Covid.