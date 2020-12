Il negozio di prossimità per essere parte di una comunità

Nell’umanesimo digitale che stiamo vivendo, il negozio di prossimità riesce a mantenere buona parte dello spazio che si era ricavato durante il lockdown: quasi 8 italiani su 10 (il 78%) sono più propensi a fare acquisti vicino casa. Tanti italiani (il 72%) dichiarano di aver riscoperto con grande piacere di essere parte di una comunità, caratterizzata anche dalla presenza di piccole realtà commerciali. Questi sono i risultati di una ricerca pubblicata da Mastercard la prima settimana di ottobre, che confronta i dati 2019 a quelli del 2020 fortemente caratterizzati – questi ultimi –dall’emergenza sanitaria ancora in atto. Il localismo torna dunque di moda: l’83% dei consumatori italiani sceglie negozi gestiti da persone che conoscono: 7 italiani su 10, sempre secondo i numeri diffusi dalla ricerca, si fidano dei consigli dei piccoli commercianti locali. Durante il lockdown, due terzi (il 65%) degli intervistati si sono trovati costretti a ripiegare sui negozi vicino a casa e ne hanno riscoperto la bellezza. Tra le attività commerciali prese come principale punto di riferimento ci sono i panifici e le pasticcerie, seguiti dai piccoli market e dai macellai. Tutti esercizi, quindi, per l’acquisto di cibo. La pandemia ha modificato radicalmente i comportamenti di acquisto e lo stile di vita degli italiani, stravolgendo le consolidate abitudini quotidiane e determinando una serie di cambiamenti. Lo conferma anche uno studio dell’Osservatorio Multicanalità 2020 di maggio, realizzato da Nielsen in collaborazione con la business School del Politecnico di Milano prima dell’estate, che ha elaborato i risultati delle ricerche portate avanti fino a quel momento tracciando i confini di un periodo storico in cui al centro ci sono l’individuo e la sua dimensione digitale amplificata alla massima potenza. I dati hanno dimostrato che tutto viene rigenerato e nulla rimane cristallizzato in compartimenti stagni. Se da una parte l’e-commerce è arrivato a registrare un record storico del +350% in una settimana nel mese di aprile – per poi stabilizzarsi al +150% nei giorni successivi – dall’altra anche il giro d’affari del largo consumo ha raggiunto a metà marzo un’impennata del + 28%. Contestualmente, però, l’aumento dell’home cooking (+50%) ha incrementato il fenomeno di #FoodSafety agevolando i negozi di prossimità pronti a offrire in tempi brevi prodotti ricercati e di qualità. A tenere insieme queste differenti modalità di approccio al consumo, è la tendenza dell’uomo del 2020 a ‘shiftare’ da un canale all’altro per reperire quello di cui ha bisogno. “Due fenomeni opposti, come quello dell’e-commerce e del ritorno al negozio fisico di prossimità, si trovano a convivere lanciando sfide inedite. L’omnicanalità diventa così la chiave interpretativa adeguata dello scenario di mercato post-Covid”, ha osservato Stefano Cini, Marketing Analytics Director di Nielsen Connect Italia. A distanza di mesi, in questo autunno, possiamo affermare che le persone continuano a utilizzare più canali per soddisfare i propri bisogni. Avvicinando la lente al mercato dei negozi di prossimità, prendiamo in considerazione l’audit di Mastercard che ha dimostrato come ancora oggi, rispetto al 2019, il 78% degli italiani sceglie la spesa di prossimità per tre ragioni fondamentali. La prima (72% degli intervistati) è la riscoperta del senso di comunità legato alle piccole realtà commerciali, la seconda (54%) è la volontà di spendere per risollevare l’economia locale e la terza (27%) riguarda la fiducia riposta nel passaparola e nei consigli di vicinato. La spesa di quartiere è rimasta una soluzione che molti italiani continuano a scegliere – nonostante non ci siano più le lunghe file davanti ai supermercati – perché in grado di creare un’esperienza. Per via delle restrizioni dovute alla seconda ondata dell’emergenza Covid-19 e la conseguente paura per il possibile contagio, le persone cercano di evitare luoghi affollati e si recano nei negozi di generi alimentari – perché la vita rimane soprattutto in casa – con una lista ben precisa. Non escludendo, però, la possibilità di improvvisare e lasciarsi trasportare da acquisti di impulso e gratificanti. Mai come in questo periodo storico ci siamo resi conto di quanto sia bello ricevere un suggerimento dal nostro negoziante di fiducia del palazzo accanto, scambiare con lui due chiacchiere, lasciargli la busta in cassa perché “torno subito, faccio un salto alla posta!”. In questa «società fluida», libera da vincoli, alla ricerca di nuovi equilibri basati sull’interesse alla comodità e alla qualità, trova spazio una nuova proposta.