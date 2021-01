Il mio migliore scatto è quello che ancora non ho fatto.

Non sono un fotografo; ho troppo rispetto per questa professione, ma soprattutto per la fotografia. Amo la macchina fotografica e la fotografia. L’attimo e la suggestione; questo si. Vivo però l’imbarazzo del momento che spesso mi fa sentire “vecchio”. La bellezza della fotografia, strapazzata dalle nuove tecnologie che hanno abituato tutti alla metamorfosi dell’immagine elaborata all’istante da una miriade si sensori e da processi digitali che rendono tutto ben altro da ciò che raccoglie l’occhio umano. L’uso delle camere dei cellulari, innanzitutto, poi le rielaborazioni al computer con software che trasformano ogni cosa rendendola oggettivamente altro. Colori, sfumature, sensazioni finanche. Dunque l’interrogativo che si pone oggi cos’è davvero la fotografia? So bene che rischio di addentrarmi in probabili speculazioni spacciate per opinioni personali; ma in realtà il mio non vuole essere un giudizio ma magari uno stimolo ad una valutazione di merito su questa questione. Insomma le nuove tecnologie i software di elaborazione di immagini, hanno reso l’arte della fotografia cosa ben diversa dal romanticismo di un passato osservato attraverso le immagini.

La pellicola che raccoglieva quella luce, quella polvere, quelle suggestioni. Certo non che non ci fosse la postproduzione nello sviluppo, obietterete, e dunque la “manipolazione” da sempre ha caratterizzato il mondo della fotografia. In camera oscura venivano utilizzati accorgimenti per modificare l’immagine finale. Illuminare un paesaggio aumentandone la luminosità o il contrasto, l’utilizzo di pennini per cancellare elementi come peli, capelli, rughe o doppi menti, per arrivare a veri e propri fotomontaggi utilizzando elementi di corpi differenti presi da scatti differenti. Per dare un esempio, uno dei falsi storici più noti nella storia della fotografia. ne è l’esempio assoluto il ritratto del 16° presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, la cui testa fu “montata” sul corpo del senatore John Calhou. Il montaggio, raccontano le cronache, si rese necessario in quanto non esisteva una foto del presidente ritratto nel giusto “atteggiamento eroico”, che un uomo del suo calibro dovesse possedere. Si scelse quindi l’immagine di Calhoun che possedeva le caratteristiche del caso. Ma questo è un caso limite. Si certo, nonostante tutto, in camera oscura ci sono oggettivi limiti di azione, che oggi sono stati ampiamente superati. Tuttavia la mia considerazione non è volta a denigrare l’immagine digitale, anzi. Quel che non mi convince è il paradossale uso e diffusione di immagini rielaborate al punto di introdurre sfumature e suggestioni che neppure esistono in natura e che somatizzate dal pubblico assumono il connotato di reale. Insomma, se esiste manipolazione, che sembra essere inevitabile nel mondo della fotografia, il quesito è quanto la “manipolazione” distorce il senso delle cose, lo amplifica, lo rende falso e “non vero”. I social poi hanno fatto il resto. Milioni di immagini al giorno che vengono condivise in rete, elaborate, trasformate, manipolate al punto di rappresentare un mondo che non esiste, non è reale. Questo, converrete con me, è un danno. Superato dunque quel concetto tanto caro al fotografo puro “one shot” o meglio “One shot, one kill” “A colpo sicuro”. Ecco, è stato superato quel miraggio della sfida all’attimo da cogliere. Insomma, rimango della mia opinione, continuare ad inseguire quell’attimo che prima o poi arriverà, ogni volta che imbraccio la mia macchina fotografica sperando in quell’one shot. Sono di quelli ai quali, se glielo chiedi, ti diranno: il mio migliore scatto è quello che ancora non ho fatto.