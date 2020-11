Il mercato dell’auto torna in rosso, immatricolazioni a ottobre -0,18%

Il mercato dell’auto torna in perdita, subendo l’impatto della ripresa della pandemia. A ottobre, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione (156.978 macchine) sono diminuite dello 0,18% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. C’era stato un +9,65% a settembre, unico mese in crescita in tutto il 2020. A ottobre ci sono stati 357.958 trasferimenti di proprietà di auto usate, con un -9,83% rispetto allo stesso mese del 2019. Il volume globale delle vendite (514.936 macchine) ha quindi interessato per il 30,48% auto nuove e per il 69,52% usate. Nei primi dieci mesi dell’anno, aggiunge il ministero dei trasporti, le immatricolazioni sono state 1.123.194, con una flessione del 30,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. A gennaio-ottobre ci sono stati anche 2.446.090 trasferimenti di proprietà di macchine usate, con una diminuzione del 30,68% nel confronto con i primi 10 mesi dell’anno scorso.