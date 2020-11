Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è finalista del Premio al Report di Sostenibilità

Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Pavia ha ospitato la settimana scorsa, in modalità telematica, la seconda edizione del Premio al Report di Sostenibilità, nato per riconoscere l’impegno e premiare le aziende italiane sulla base delle loro dichiarazioni non finanziarie o, più in generale, della reportistica di sostenibilità. L’evento ha come obiettivo la diffusione della cultura della rendicontazione di performance non finanziarie, volta alla promozione di azioni sostenibili e alla divulgazione di principi, elementi e concetti fondamentali per consolidare una cultura d’impresa sostenibile. Il Premio è stato diviso in tre differenti categorie, per ognuna delle quali sono state selezionate cinque aziende d’eccellenza. Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è stato incluso tra i finalisti nella categoria “Aziende di dimensioni molto grandi” insieme a Gruppo ASTM, Eni, FCA – Fiat Chrysler Automobiles e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Essere tra le prime cinque realtà selezionate è una soddisfazione particolare, per il Gruppo Iccrea, che con la sua prima Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria (DCNF 2019) si affianca, appunto, alle eccellenze della grande industria del nostro Paese. Un riconoscimento ancora più significativo, per le 132 BCC del Gruppo Iccrea, tra cui la BCC di Buonabitacolo, che da più di 130 anni costruiscono la cultura della sostenibilità nei nostri territori. L’evento ha avuto come obiettivo la diffusione della cultura della rendicontazione di performance non finanziarie per la promozione di azioni sostenibili, allargando la platea delle imprese che danno accesso a informazioni di natura non finanziaria. Ha voluto anche contribuire alla divulgazione di principi, elementi e concetti fondamentali che possano rappresentare gli standard di riferimento legati alla comunicazione non finanziaria per consolidare una cultura d’impresa sostenibile.