Il futuro dell’aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi” è trattato nel Rapporto Sud del Sole 24 Ore, che dedica un ampio approfondimento sulla crisi degli aeroporti del Sud dovuta al drastico calo degli spostamenti a causa del Covid-19. Secondo l’amministratore delegato di Gesac (la società controllata da F2i che gestisce gli scali di Napoli Capodichino e Salerno Pontecagnano), Roberto Barbieri: “La crisi indotta dall’epidemia è più grave al Sud. Se gli aeroporti italiani prevedono che chiuderanno il 2020 con un calo di passeggeri e di fatturato dell’80%, il Mezzogiorno perde molto di più. Anzi il doppio”. Per l’associazione di categoria confindustriale il sistema nazionale degli aeroporti perde l’83% dei passeggeri, il 68% dei movimenti aerei e il 33% delle merci. Non solo, Assaeroporti stima che l’anno potrebbe chiudersi con 58 milioni di passeggeri, il 70% in meno rispetto ai 193 milioni registrati nel 2019 e con una contrazione del fatturato per i gestori aeroportuali pari a 2 miliardi. “Pensiamo a Capodichino, nel 2019 abbiamo raggiunto gli 11 milioni di passeggeri di cui circa 7 milioni di turisti stranieri – specifica Barbieri. Con il calo del traffico aereo, insomma, anche il turismo, la ristorazione, l’intrattenimento soffrono. Quel movimento turistico che nei tempi pre Covid era punto di forza del sistema meridionale oggi diventa criticità. Vedo un disastro in tutto il 2020 e un primo semestre 2021 ancora molto duro. Al Governo chiediamo di vincolare gli aiuti agli investimenti previsti dal contratto di programma. L’aiuto potrebbe essere destinato alla realizzazione degli interventi previsti dai contratti legati alle concessioni. Siamo costretti a tenere funzionante l’infrastruttura e le luci accese anche se dalle nostre piste decolla un solo volo aereo al giorno, come è successo ad aprile. In questo periodo di epidemia da Covid, inoltre abbiamo dovuto sostenere ingenti investimenti per attrezzare gli aeroporti con termoscanner, cabine di sanificazione, altri impianti per la sicurezza”. Il covid ha modificato le abitudini di vita dei cittadini di tutto il mondo e così gli aeroporti cercano altre fonti di guadagno, come spiega Barbieri: “A Capodichino, stiamo investendo solo nell’area cargo, poiché prevediamo una crescita del traffico merci e a questo scopo abbiamo accolto due organizzazioni della logistica”. Le previsioni di Barbieri per il 2020 non sono rosee. “Nel 2020 ci fermeremo a 2,8 milioni di passeggeri movimentati, contro i 10,9 milioni del 2019”. Per quanto riguarda l’aeroporto di Salerno, l’ad Gesac assicura: “Presto faremo partire anche la gara per la costruzione della pista”. F2i ha acquisito anche il 79,8% delle azioni dello scalo di Olbia, secondo Barbieri: “Consentirà di migliorare la gestione degli aeroporti dell’isola creando un sistema sardo, di cui potrà far parte anche Cagliari quando sarà il momento. E inoltre anche con Napoli ci saranno certo utili sinergie”.