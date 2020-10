Il fenomeno caporalato, soprattutto nella Piana del Sele

Salerno – Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, ieri durante l’audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha parlato anche del fenomeno pericoloso del caporalato, soprattutto nella Piana del Sele. “Per quanto riguarda il caporalato ce ne siamo occupati nell’ambito della piana del Sele e in particolare nel comune di Eboli” ha riferito il prefetto di Salerno, Francesco Russo. “Anche se il Covid ha rallentato le nostre attività, con i sindacati, alle associazioni datoriali e all’amministrazione avevamo individuato un percorso proprio per garantire e consentire di riportare nell’alveo della legalità l’aspetto riguardante la scelta dei lavoratori. Si tratta di un fenomeno che purtroppo permane e che è costantemente seguito. L’ambito è estremamente appetibile per la criminalità organizzata”. Poi il prefetto di Salerno evidenzia che nei comuni del Cilento è in corso un’attività investigativa “tesa a monitorare possibili infiltrazioni dei gruppi criminali nel settore alberghiero”. Si tratta di un settore che sta attraendo considerevoli investimenti e può attrarre capitali derivanti da attività illecite. Questo territorio infatti rappresenta un punto da tenere particolarmente attenzionato evidentemente sotto il profilo turistico” conclude.