Il dubbio: stanno eliminando l’autonomia delle banche del Sud

Vien da chiedersi se non esista un disegno ben preciso per eliminare l’autonomia delle banche del Sud. Per anni la Banca d’Italia ha utilizzato il suo potere di influenza per spingere sulle aggregazioni tra banche “deboli” per evitare le crisi, scommettendo sul fatto che due debolezze facessero una forza. A partire dal 1990 per effetto di pressioni internazionali, e dal 2005 anche di Banca d’Italia, è stato avviato un energico processo di concentrazione bancaria. La legge Amato del 1990, infatti, recepiva le Direttive europee ed equiparava gli istituti creditizi pubblici con quelli privati e favoriva l’adozione, per le imprese sotto il controllo pubblico, di forme societarie privatistiche. Le banche vengono incentivate a diventare società per azioni. Per quanto riguarda il credito a medio-lungo termine venne resa possibile la riunificazione in una sola società dell’attività di intermediazione mobiliare svolta in precedenza da istituti diversi. Rendendosi necessaria una separazione tra gestione e controllo delle banche, le partecipazioni bancarie vennero affidate a determinati enti, le fondazioni, da cui venne scorporata l’attività bancaria, conferita a società per azioni di cui le fondazioni stesse possedevano inizialmente l’intero capitale: una forma dunque di privatizzazione “formale” delle banche. Con la Legge 474 del 1994 si disciplinò poi la privatizzazione “sostanziale”, cioè la dismissione delle partecipazioni in capo alle fondazioni, incentivata attraverso vantaggi fiscali. Il Testo Unico del 1994 delle leggi in materia bancaria e creditizia sancisce l’attività bancaria come attività imprenditoriale: le banche possono operare senza limitazione di operazioni, servizi, scadenze nella raccolta ed impiego dei fondi, e possono emettere obbligazioni e strumenti di deposito. A partire da questo momento tutte le banche diventano contendibili e inizia il processo frenetico di fusioni ed acquisizioni a tutt’oggi non concluso. I due esempi più noti di banche del Sud decapitate sono certo quello del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Rispoli Farina nel suo libro “Il caso Banco di Napoli” descrive l’accaduto come una precisa volontà “espropriativa” della principale banca del Sud Italia, espropriata appunto per salvare una banca italiana come la Banca Nazionale del Lavoro. Infatti l’enorme plusvalenza permise il salvataggio della Bnl che prima di allora era in perdita. Un disegno chiaro di “pulizia” delle banche del Sud; basti pensare che in Campania, nel 1990 operavano banche storiche, oltre al Banco di Napoli, come la Cassa di Risparmio Salernitana e la Banca Popolare San Matteo. Vi erano 12 spa, 5 Banche Popolari e 46 Casse Rurali. Oggi il sistema bancario in Campania è pressoché dimezzato. Il Sud e le isole oggi hanno circa 5.700 sportelli bancari, il 22 per cento del dato nazionale con il 35% di popolazione residente. La sola Lombardia oggi ha lo stesso numero di sportelli bancari dell’intero Meridione più le isole. I dati sulla densità territoriale offrono spunti interessanti di riflessione. In Italia vi sono 42 sportelli bancari ogni 100.000 abitanti, 50 in Lombardia. Nel Meridione tutto sono 27 e appena 22 in Campania (29 a Salerno). Migliora solo lievemente la situazione per quanto riguarda gli sportelli postali. Nel Meridione vi sono circa 3.500 punti vendita pari al 25% del totale nazionale. Insomma i numeri dicono che dire che il sistema bancario al Sud si sta desertificando. Ecco perchè la strategia che si sta perfezionando negli ultimi anni non convince, soprattutto se si va a rilegegre quando banca d’Italia scriveva nel Papers “Le banche locali e il finanziamento dei territori: evidenze per l’Italia (2007-2014)”: “il ruolo svolto dalle banche locali, intese come intermediari piccoli, con un’operatività territoriale circoscritta e specializzati nel finanziamento delle famiglie e delle imprese, soprattutto di quelle di minori dimensioni. Le banche locali sono una componente rilevante del mercato creditizio italiano: alla fine del 2014 si potevano definire locali quasi tre banche su quattro; alla loro rete faceva capo un quarto degli sportelli bancari complessivi”. Insomma fusioni e riorganizzazioni hanno condotto ad una rimodulazione dei gruppi dimensionali delle banche: le alleanze tra gruppi bancari hanno portato al dimezzamento delle banche soprattutto al Sud. Quel che ci preoccupa davvero è se questa strategia sia davvero il meglio per le famiglie e le imprese, soprattutto quelle di minori dimensioni, che hanno trovato negli anni un opunto di riferimento solido e saldo nella propria banca del territorio, quella dove davvero bastava stringersi la mano per assumere un impegno che mai sarebbe stato violato. Il Sud ha bisogno delle banche locali, con un’operatività territoriale circoscritta e specializzate nel finanziamento delle piccole realtà imprenditoriali.