Il Covid ha ucciso 123 preti in Italia. Le ultime vittime del coronavirus in ordine di tempo sono il vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D’Alise, 72 anni, e il salesiano don Giorgio Colajacono, 80. Una triste contabilità di morti per Covid che si era fermata il 28 maggio. A fine settembre, il Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa aveva pubblicato un rapporto che, sommando i dati forniti da 38 episcopati del continente, dava un totale di 400 sacerdoti morti da fine febbraio a causa del Covid. “Un conteggio che in alcuni Paesi (come l’Olanda) includeva però anche i religiosi, mentre la cifra fornita dalla nostra Conferenza episcopale (121) contempla esclusivamente il clero diocesano o integrato in servizi pastorali attivi sul territorio. La cifra dei sacerdoti deceduti nel nostro Paese non include dunque le decine di religiosi – spesso anziani, in molti casi ospiti di case di riposo dedicate – decimati dalla pandemia (come anche nel caso delle suore, anche loro duramente provate dal passaggio del Covid)”.