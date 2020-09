Il Comune di Sanza aderisce al protocollo su turismo montano sostenibile

Il turismo montano, l’escursionismo in montagna, d’estate e d’inverno. E’ questo l’obiettivo strategico su cui sta lavorando l’amministrazione comunale di Sanza, comune che detiene il primato della vetta più alta della Campania, il Monte Cervati. Una strategia che si sposa perfettamente con quanto affermato oggi a Roma dal ministro Dario Franceschini alla firma, assieme al presidente generale del Club Alpino Italiano, Vincenzo Torti, del nuovo protocollo per il turismo montano sostenibile e responsabile. “Questo protocollo è molto importante perché dimostra che non stiamo soltanto affrontando l’emergenza e aiutando le imprese a “superare il deserto” ha detto il ministro Dario Franceschini. “Un’estate particolare quella appena trascorsa – ha affermato il consigliere delegato al turismo, Angelo Marotta – nonostante tutto grazie alla bellezza della montagna, abbiamo registrato numeri importanti. Ora ci prepariamo all’arrivo della neve che da fine dicembre e fino ad aprile potrà garantire un flusso costante di escursionisti ed amanti della montagna” ha aggiunto Marotta. “Aderiamo al nuovo protocollo per il turismo montano sostenibile e responsabile perché crediamo che sia questa la strada giusta per rilanciare il nostro territorio” ha commentato il sindaco, Vittorio Esposito.