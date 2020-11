Il Cicerone di Sala Consilina partecipa al III Meeting internazionale del Progetto Erasmus-EducLocalFood

L’Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino partecipa al III° meeting internazionale relativo al progetto Erasmus – EducLocalFood per la formazione dei docenti in agricoltura, che si sta svolgendo dal 10 al 13 novembre con collegamento da remoto, fra le delegazioni dei partners di Parigi, Vienna, Lisbona e Maribor. Al meeting, per l’Oep, partecipano l’avvocato, Angelo Paladino, in qualità di presidente, la dottoressa, Carla Deo, la dottoressa Antonella Siervo insieme con i docenti dell’Istituto Marco Tullio Cicerone, il professore Paolo Giglio e la professoressa Paola Gallo. Il progetto, iniziato nel 2018, ha visto nello scorso anno, la visita delle quattro delegazioni straniere agli Orti di Sala” ed ai laboratori dell’istituto tecnico agrario. Il presidente Paladino esprime grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa e per il notevole contributo, professionale e didattico, offerto al progetto dai docenti e dalla dirigente scolastica.