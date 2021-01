Il 30 gennaio 1945, la tragedia della Wilhelm Gustloff, 10.000 morti

Il transatlantico, varato il 5 maggio 1937 dallo stesso Führer nei cantieri navali Blohm & Voss di Amburgo, fu ben presto dirottato verso scopi militari: prima fu usato per trasportare in Spagna la Legione Condor a sostegno dei franchisti poi, nel settembre del 1939, fu trasformato in nave ospedale a disposizione della marina militare del Terzo Reich. La Wilhelm Gustloff venne affondata il 30 gennaio 1945 nel Mar Baltico da un sommergibile sovietico mentre era impegnata nelle operazioni di evacuazione dei profughi civili tedeschi in fuga dalla Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia e del personale militare di stanza a Gotenhafen man mano che l’Armata Rossa avanzava alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non si conosce il numero esatto dei passeggeri a bordo, tra rifugiati, soldati, ausiliarie e membri dell’equipaggio, anche perché molti vennero imbarcati in extremis e si trovavano sul ponte della nave al momento dell’affondamento. Secondo le stime tuttavia furono tra 9 mila e 10 mila le vittime di quella che è la più tragedia nella storia della navigazione – basti pensare che nell’inabissamento del Titanic morirono circa 1500 persone. Alle 21:08 del 30 gennaio 1945 il sommergibile russo S-13 comandato dal capitano di corvetta Aleksandr Ivanovič Marinesko, lanciò quattro siluri contro la Gustloff e nel giro di circa cinquanta minuti, la Gustloff affondò nelle acque gelide del mar Baltico. La storia dell’affondamento della Gustloff è anche la storia del capitano Marinesko, celebrato come artefice dell'”attacco del secolo” ma ben presto finito in disgrazia nei confronti del potere sovietico. Accusato di alcolismo e costretto a dimettersi, nel 1948 Marinesko fu poi arrestato e condannato a tre anni di reclusione nel gulag di Kolyma in Siberia. Morì povero e dimenticato a San Pietroburgo (allora Leningrado) nel 1963. Solo nel 1990 fu riabilitato da Mikhail Gorbaciov che gli conferì il titolo di eroe dell’Unione Sovietica.