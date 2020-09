Ignazio Mancini sarà il nuovo rettore dell’Università della Basilicata

Alla seconda votazione, il nuovo rettore dell’Università degli Studi della Basilicata: dopo la decisione degli altri due candidati di convergere su un unico nome, a meno di clamorose sorprese, sara’ il professore Ignazio Mancini a prendere il posto di Aurelia Sole, che era stata eletta nel 2014. Nella prima votazione di martedi’ scorso, in cui il quorum per l’elezione era fissato a 196 voti, Mancini ne ha ottenuto 171, Ferdinando Mirizzi 84 e Faustino Bisaccia 43. Ora Mirizzi e Bisaccia – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’Ateneo lucano – hanno deciso di convergere su Mancini, in quanto ‘la prima tornata per l’elezione del Rettore – e’ scritto nel testo a firma dei tre candidati – ha fatto emergere in maniera evidente l’orientamento di larga parte dell’elettorato’. La decisione e’ stata presa ‘a seguito di un’attenta e serena riflessione e alla luce di una campagna elettorale aperta, leale, di confronto costruttivo sui problemi della nostra Universita’ e sulle possibili prospettive di soluzione’. ‘In coerenza con lo spirito del Patto per l’Ateneo – ha spiegato Mancini – che e’ il fulcro centrale delle mie linee di programma, ho ritenuto di accogliere senza esitazioni l’iniziativa dei colleghi candidati per verificare che sussistessero le condizioni per convergere unitariamente sulla mia candidatura. Tale verifica, come reso noto dal documento condiviso da noi candidati, e’ stata positiva alla luce di vari principi programmatici comuni alle candidature, pur nella costatazione – ha concluso – di naturali differenze nella loro declinazione attuativa’.