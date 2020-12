Ieri la Giornata Internazionale della Montagna; una giornata intensa di confronti, di impegni, di lavoro per UNCEM Campania. “Al centro i nostri territori con le fragilità di sempre, ma anche con le tante azioni di rilancio avviate – ha commentato Enzo Luciano, presidnete UNCEM Campania – Abbiamo tenuto in giornata il nostro primo Consiglio Nazionale di UNCEM , dopo il Congresso. Un Consiglio con tantissimi Sindaci, Presidenti ed Amministratori della montagna italiana, è stato emozionante vedere quello spaccato del Paese, ricco di speranze e concretezze. Ho avuto di nuovo l’onore di essere eletto all’unanimità Vice Presidente nazionale UNCEM. Ho dedicato tale nomina alla comunità di Ottati e a tutti, tanti, troppi territori “fragili” del nostro Paese, e alla battaglia fondamentale per la prevenzione, cura e manutenzione delle nostre montagne, dei dissesti idrogeologici, e della lotta ai cambiamenti climatici” ha concluso Luciano.