I pescatori trattenuti in Libia liberi dopo 108 giorni

Fine di un incubo lungo 108 giorni. Da Bengasi a Mazara solo andata. A bordo dei loro pescherecci hanno ripreso il mare, in direzione della Sicilia, i 18 pescatori trattenuti in Libia dal primo settembre. Arrivo previsto entro domenica mattina. La notizia della liberazione fa virare bruscamente l’agenda politica e informativa, con l’effetto dirompente di un rombo d’aereo che squarcia il buio fitto calato sulla vicenda. Accade a sole alto: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in volo verso Bengasi. Emozionato e con la voce rotta dal pianto, Marco Marrone, armatore del “Medinea”, uno dei due pescherecci sequestrati, dice tutto d’un fiato: “Per me è un’emozione assurda. Ho pianto come un bambino”. Una ragazza tunisina da Mazara urla di gioia: “Ho appena ricevuto un messaggio vocale di mio padre che mi dice ‘Siamo Liberi”. Poi tocca allo stesso Di Maio intorno a mezzogiorno: “I nostri pescatori potranno riabbracciare le proprie famiglie e i propri cari. Grazie all’Aise (la nostra intelligence esterna) e a tutto il corpo diplomatico che hanno lavorato per riportarli a casa. Il governo continua a sostenere con fermezza il processo di stabilizzazione della Libia. È ciò che io e il presidente Giuseppe Conte abbiamo ribadito oggi stesso ad Haftar, durante il nostro colloquio a Bengasi”. “Buon rientro a casa”, scrive Conte su Facebook, postando una foto dei pescatori liberati. Conte, Di Maio e il generale Khalifa Haftar, che controlla la Cirenaica, riporta Al Arabiya, hanno discusso “gli ultimi sviluppi relativi al dialogo politico e al processo di pace in Libia, nonché gli ultimi eventi legati al dossier libico sull’arena internazionale”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime “grande soddisfazione” e “apprezzamento” nei confronti “del ministero degli Esteri e dei nostri Servizi di informazione e sicurezza per l’impegno profuso per conseguire questo esito positivo”. “Oggi è un giorno felice per l’Italia”, scandisce il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, però, dopo 108 giorni il governo si è mosso “con comodo”. Ma è il momento della felicità a Mazara del Vallo, anzi della “gioia pura”, afferma Maria Cristina, moglie di Bernardo. Si trovava a Roma dove era tornata per protestare davanti a Palazzo Chigi: “L’ultima volta che ho sentito mio marito era l’11 novembre. Torniamo tutti a casa”. Sul caso la procura di Roma ha da tempo avviato un procedimento penale. Il fascicolo era stato aperto dai pm di piazzale Clodio come ‘modello 45’ e cioè senza ipotesi di reato e senza indagati. Tutto è iniziato il primo settembre. I diciotto pescatori – otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi – erano a bordo dei due pescherecci mazaresi “Antartide” e “Medinea”, sequestrati dalle motovedette libiche. L’accusa avanzata dalle autorità di quel Paese, è di avere violato le acque territoriali, pescando all’interno di quella che ritengono essere un’area di loro pertinenza, in base a una convenzione che prevede l’estensione della Zee (zona economica esclusiva) da 12 a 74 miglia. Nei giorni seguenti al sequestro le milizie di Haftar hanno contestato, in modo infondato, anche il traffico di droga.