I misteri della natività e il dogma della verginità perpetua di Maria

In sostanza, già San Girolamo e San Gregorio Magno sostenevano che Gesù Cristo fosse risorto “esfiltrando” in modo immateriale dal sepolcro, così come il Bambin Gesù era fuoriuscito miracolosamente dal grembo della Madonna “non per vie naturali”, come afferma San Giovanni che parla di un Gesù generato “non dai sangui (ouk ex aimatwn), ma da Dio” (Gv 1,13). E’ il dogma della verginità perpetua di Maria (prima, durante e dopo il parto) che, come vedremo, riveste oggi un’importanza strategica per la salvezza del Cattolicesimo romano. Fin qui, direte, si tratta esclusivamente di fede. Perfetto. Eppure, già da 50 anni, la scienza ha elaborato un’ipotesi – teorica, ma mai smentita – sulla Sindone, straordinariamente affascinante e (come ovvio) poco ripresa dai media rispetto alla sua importanza storica. Un poco di pazienza e si comprenderà il collegamento. Ricordiamo che la Sindone – secondo la tradizione cattolica – è il telo di lino che avvolse il corpo di Gesù Cristo, torturato e crocifisso, risorto dopo la morte, fissandone l’immagine corporea. Da quando il primo negativo fotografico, nel 1898, ha mostrato “in positivo” il volto umano impressovi sopra, per più di un secolo si è tentato invano di spiegare o ricreare sperimentalmente questa immagine, ma ancor oggi non è stato possibile riprodurla con mezzi fisici o chimici (pigmenti, calore, acidi, etc.) in modo da fare salve tutte le sue caratteristiche. Già agli inizi del 1900, Arthur Lot ed altri studiosi fecero riferimento ad un fenomeno di tipo “radiativo” molto intenso. Nel 1978, il fisico John Jackson, arrivò a supporre un’esplosione di energia estremamente breve, ma intensa, proveniente dal cadavere, per descrivere le particolarissime caratteristiche dell’immagine. Secondo il prof. Giulio Fanti docente di Misure Meccaniche e Termiche all’Università di Padova che ha all’attivo più di 100 pubblicazioni scientifiche sulla Sindone: “Si può pensare all’immagine sindonica come ad una fotografia divina ottenuta su un elemento sensibile (tessuto di lino), impregnato di “gel fotosensibile” (fluidi corporei e spezie), mediante un flash, ovvero quell’esplosione di luce ed energia ipotizzata da John Jackson, ma comprendente sia fotoni che elettroni ed altre particelle”. L’ipotesi risolverebbe anche il nodo del Carbonio C14, i cui risultati ottenuti più di 30 anni fa (peraltro già ampiamente contestati dal prof. Marco Riani e altri su riviste specializzate) farebbero risalire il lino a un’epoca più tarda. Infatti, l’esplosione di energia avrebbe potuto alterare i parametri radioattivi del lino falsandone la datazione. Tra l’altro, visto che non si riscontrano tracce di movimentazione del corpo dal sudario, torna l’ipotesi di John Jackson il quale supponeva che il corpo, in seguito a quell’esplosione altamente energetica, divenne “meccanicamente trasparente” e passò attraverso la Sindone senza alterarla fisicamente.

Insomma, l’Uomo sindonico, secondo varie teorie scientifiche, si sarebbe smaterializzato in un lampo di luce all’interno del suo sudario. E allora, il passaggio è banale: se questo fenomeno dovesse realmente essere avvenuto dopo la morte di Cristo, perché non potrebbe essersi verificato alla nascita, giustificando così il dogma del parto verginale di Maria? Sappiamo che nell’iconografia tradizionale il Bambin Gesù viene sempre raffigurato splendente e luminoso, ma questo “mistero di luce” trova un’eco anche a livello delle Scritture. Isaia profetizza: “ Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande LUCE, perché un bambino è nato per noi… e grande sarà il suo dominio (Is 9, 1). Vi è anche il Cantico di Zaccaria (padre del Battista): “Verrà a visitarci dall’alto un SOLE che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre”. Come tutti sanno, la stella cometa guida i pastori alla grotta, dei quali racconta l’evangelista Luca: “C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di LUCE”. Anche la visione mistica di S. Brigida tramanda che la Madonna si trovò fra le braccia questo bambino “in un bagno di luce” senza nemmeno sapere come il parto fosse avvenuto. Per credere a un evento del genere c’è bisogno, ovviamente, di un salto di fede, ma se alcuni credenti, per quanto riguarda la Risurrezione, vengono confortati dalle citate teorie scientifiche sulla Sindone circa l’effetto di una luce reale, fisica, sottile e potentissima, lo stesso discorso può essere “esportato” per il parto virginale di Maria. Non abbiamo “i pannolini di Gesù Bambino” sui quali compiere analisi, ma per metodo logico-induttivo il processo “tecnico” avrebbe potuto essere lo stesso.

Una simile, presunta azione dello Spirito sulla materia, tra l’altro, si sarebbe potuta esplicare anche in tutti gli episodi evangelici in cui irrompe il miracoloso. Così come Gesù avrebbe potuto uscire immaterialmente dal grembo materno e poi dal sepolcro, allo stesso modo, durante la Sua vita avrebbe potuto dominare la natura fisica, moltiplicando i pani e i pesci, camminando sulle acque, trasformando l’acqua in vino, guarendo sordi, ciechi, paralitici etc. Naturalmente, solo la scienza del futuro potrà fornire maggiori informazioni sull’organizzazione energetica più sottile e profonda della materia, della quale ancora conosciamo ben poco. Tuttavia, se fosse vero che Cristo era il Figlio di Dio, avrebbe ben potuto manipolare quella materia creata da Suo Padre. O no? Ma attenzione: non si tratta di argomenti esclusivamente destinati al dibattito fra teologi. Il dogma della verginità di Maria è fondamentale, è un NODO STRATEGICO per la sopravvivenza del Cattolicesimo romano. Non a caso, da almeno 60 anni, a partire dal Concilio, il modernismo, oggi giunto all’apogeo e da molti ritenuto il primo nemico della fede cattolica, tende a demistificare tutto ciò che di soprannaturale, di “inspiegabile”, esiste nelle Scritture. Secondo questi teologi, che utilizzano il metodo storico-critico liberale, tutti i riferimenti al miracoloso sono solo leggende e si possono spiegare con metafore, miti, e retaggi di antichi culti pagani. Basti pensare che, fino a poco tempo fa, il monaco laico Enzo Bianchi (da poco silurato, ma non per le sue innovazioni teologiche) spiegava al raduno mondiale dei preti ad Ars che la Madonna non era affatto vergine e che questa credenza si doveva al culto di Cibele, dea vergine e madre. Così come don Alberto Maggi, il mariologo più in vista del momento, scrive in un suo libro: “Non si deve consentire che si raccontino cose inverosimili su Maria. […] I Vangeli non sono un trattato di ginecologia…. […] L’evangelista non vuol dire cosa hanno fatto Maria e Giuseppe, o cosa non hanno fatto”. Diciamo che anche Francesco non aiuta, come quando durante l’omelia per la Madonna di Guadalupe spiegava: “La pietà cristiana nel corso dei tempi ha sempre cercato di lodarla con nuovi titoli: erano titoli filiali, titoli dell’amore del popolo di Dio, ma che NON TOCCAVANO IN NULLA QUESTO ESSERE DONNA-DISCEPOLA”. E ancora: “Maria donna, Maria madre, senza altro titolo essenziale. Gli altri titoli — pensiamo alle litanie lauretane — sono titoli di figli innamorati cantati alla Madre, ma non toccano l’essenzialità dell’essere di Maria: DONNA E MADRE”. Eppure, le litanie lauretane insistono tantissimo proprio sul parto miracoloso: “Santa Vergine delle vergini, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine”… Il titolo essenziale c’è, eccome, ovunque, ed è “vergine”.

Ma perché tutto questo ACCANIMENTO sul dogma del parto virginale di Maria? Semplice: se il parto non fu miracoloso, straordinario, contrario alle leggi della fisica, Cristo era un uomo come tutti gli altri, magari un profeta, ma pur sempre un uomo. E come tale, la Sua parola, invece di essere presa “per oro colato” può essere modificata, adattata ai tempi, alle mode e alle OPPORTUNITA’ POLITICHE. Un processo pericolosissimo e inversivo secondo papa San Pio X, il quale, scomunicando il modernismo scriveva che “sotto le sembianze di una presunta scienza ecclesiastica moderna, esso è rimasto nella Chiesa per sovvertirla dall’interno sin dalle sue fondamenta”. Tale dibattito spiega, viceversa, la posizione di benevola apertura di papa Benedetto XVI verso la scienza: “Nel Cristianesimo c’è una peculiare concezione cosmologica, che ha trovato nella filosofia e nella teologia medievali delle altissime espressioni. Essa, anche nella nostra epoca, dà segni interessanti di una nuova fioritura, grazie alla passione e alla fede di non pochi scienziati, i quali – sulle orme di Galileo – non rinunciano nè alla ragione nè alla fede, anzi, le valorizzano entrambe fino in fondo, nella loro RECIPROCA FECONDITA’”.