Guarente: “Potenza avrà una mobilità ecosostenibile”

L’amministrazione comunale di Potenza “sta lavorando a una mobilità cittadina sempre più ecosostenibile e interconnessa, attraverso un impegno corale che consenta ai potentini di muoversi all’interno del capoluogo nel pieno rispetto dell’ambiente e di tutte le norme e i protocolli vigenti”. Lo ha detto, in una nota, il sindaco di Potenza, Mario Guarente, annunciando che “entro il prossimo mese, entreranno in circolazione tre bus elettrici che saranno messi in servizio dal prossimo mese di marzo. Insieme ad altri 20 mezzi con motorizzazione ‘Euro 6’ di diverse dimensioni, che saranno messi in servizio dal prossimo mese di marzo, con una spesa complessiva di oltre cinque milioni di euro, andranno a rinnovare in larga misura l’attuale parco macchine, rendendolo più efficiente e meno inquinante”.