Gruppo Iccrea – Fino al 10 novembre si può contribuire alla Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria

Il valore del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per le nostre comunità nella prima Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria. ​I numeri della prima Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria del Gruppo Iccrea confermano la capacità delle BCC aderenti di essere banche leader nel sociale. Sono numeri che parlano da soli: 46,8% degli impieghi alle famiglie e alle micro, piccole e medie imprese; 1,7 miliardi di euro per iniziative a impatto sociale;

18,5 milioni di euro al microcredito produttivo; 49,4 milioni di euro per finanziamenti a impatto ridotto. Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: banche sostenibili da sempre e per davvero. Fino al 10 novembre, è possibile contribuire all’identificazione dei temi rilevanti da includere nella prossima Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria del Gruppo Iccrea. Per farlo è sufficiente compilare il questionario apposito. La Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria condensa l’impegno del Gruppo Iccrea a favore della crescita economica e del mercato e l’attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. Un approccio che da sempre contraddistingue anche la mission delle BCC aderenti a favore del bene comune e del benessere dei territori.