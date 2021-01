Grave lutto per il presidente della BCC di Buonabitacolo, l’avvocato Pasquale Gentile.

Grave lutto per il presidente della BCC di Buonabitacolo, l’avvocato Pasquale Gentile. Oggi il decesso della signora Margherita Donnarumma, deceduta presso l’ospedale Luigi Curto di Polla dove era ricoverata. I funerali saranno celebrati domani mattina presso la Chiesa di San Pietro Apostolo di Polla secondo le vigenti disposizioni anticovid e per un numero massimo consentito di presenze in chiesa di 60 persone. Al presidente Pasquale Gentile, al signor Augusto ed Alberico Gentile le più sentite condoglianze da parte delle redazione di quesimezzogiorno e da tutti i dipendenti e collaboratori della BCC di Buonabitacolo.