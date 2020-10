Giustizia – L’Italia al top per i processi lumaca

La giustizia per i cittadini italiani arriva ancora con estrema lentezza nonostante gli sforzi fatti dal sistema per chiudere ogni anno più casi di quelli ricevuti e accrescere l’efficienza dei tribunali attraverso l’impiego della tecnologia, su cui l’Italia ha aumentato notevolmente gli investimenti. È l’immagine del nostro Paese che, in base ai dati raccolti nel 2018, emerge dall’ultimo rapporto del Cepej, la commissione europea per l’efficacia della giustizia, che ogni due anni valuta i sistemi giudiziari dei paesi membri del Consiglio d’Europa. Due anni fa in Italia il tempo medio per arrivare a una sentenza in primo grado in un processo penale era il più elevato d’Europa, 361 giorni, contro una media di 144 giorni. La situazione era ancora più drammatica nel civile e contenzioso commerciale, dove di giorni ne occorrevano 527. La Grecia è l’unico paese dove il tempo medio era superiore, 559 giorni, contro una media europea il 233. Ma il livello massimo nella lunghezza dei procedimenti è stato registrato nei processi amministrativi di primo grado. Nelle cause contro lo Stato i tempi medi per una sentenza arrivano quasi a sfiorare i due anni e mezzo, più del doppio della media europea, e l’Italia è terza dopo Malta (1.057 giorni), e Portogallo (928 giorni). “I motivi dietro la lunghezza dei processi in Italia sono diversi, ma sicuramente la quantità di arretrato accumulato gioca un ruolo importante”, spiegano gli esperti del Cepej. “L’Italia, come dimostrano i dati sui casi chiusi ogni anno tra il 2010 e 2018, si è sforzata di risolvere questo problema”, osservano a Strasburgo, “ma questi stessi dati mostrano che il sistema giudiziario non è stabile e che, come normale, non può mantenere un carico di lavoro che supera una certa soglia”. Un elemento che potrebbe aiutare a migliorare l’efficienza del sistema è la digitalizzazione, su cui l’Italia ha aumentato gli investimenti dell’84% tra il 2016 e 2018. Dai dati pubblicati dal Cepej l’indice globale di penetrazione dell’informatizzazione nel sistema giudiziario italiano è pari a 6,42. La media europea è 6,11. A far salire l’indice dell’Italia è l’uso di tecnologie per la gestione dei tribunali e dei fascicoli, dove il Paese ottiene un punteggio di 8,05, quasi un punto al di sopra della media europea (7,11). Il punteggio per gli strumenti tecnologi che aiutano i magistrati a prendere le decisioni è 6,11. E quello per la digitalizzazione delle comunicazioni tra tribunali e con l’esterno è 5,10.