Giuseppe Manilia premiato con “Tre Torte” dal Gambero Rosso: è tra i migliori in Italia

Decennale per la guida Pasticceri & Pasticcerie di Gambero Rosso in collaborazione con Hausbrandt. Un anno durissimo per il settore enogastronomico a cui i grandi maestri pasticceri hanno reagito con concretezza. “In un anno così difficile, abbiamo voluto premiare con un nuovo riconoscimento – ha annunciato il direttore delle guide Laura Mantovano – colui che fin dalla prima edizione di questa guida è stato al vertice della classifica, regalando ogni anno nuove prospettive e nuove frontiere del gusto: le Tre Torte d’oro al maestro Igino Massari con la Pasticceria Veneto di Brescia. Un fuoriclasse, per noi d’ora in poi fuori concorso”. Ma sono numerosi, da Nord e Sud, i maestri artigiani premiati oggi col massimo riconoscimento di questa golosa guida, le Tre Torte, a partire appunto dalla Pasticceria Veneto a Brescia meritevole delle Tre torte d’oro e Premio Hausbrandt. In Piemonte: Dalmasso – Avigliana (Torino); Fabrizio Galla – San Sebastiano Da Po (Torino). In Lombardia: Besuschio – Abbiategrasso (Milano); Cortinovis – Ranica (Bergamo); Dolce Reale – Montichiari (Brescia); Ernst K Knam a Milano; Fusto Milano a Milano; Pasticceria Roberto a Erbusco (Brescia). In Veneto: Biasetto a Padova; Pasticceria Marisa a San Giorgio delle Pertiche (Padova). In Trentino-Alto Adige: Acherer Patisserie.Blumen – Brunico/Bruneck (Bolzano). Per l’Emilia-Romagna: Gino Fabbri Pasticcere a Bologna; Rinaldini a Rimini. In Toscana doppietta pratese: Luca Mannori; Nuovo Mondo. Nel Lazio: Bompiani a Roma; Belle Hélène a Tarquinia (Viterbo). In Campania: Maison Manilia – Montesano Sulla Marcellana (Salerno); Pasquale Marigliano a Nola (Napoli); Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (Salerno); Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno); Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori (Salerno). E in Puglia: L’Arte Bianca – Parabita (Lecce). Infine in Sicilia: Sciampagna – Marineo (Palermo). Assegnati anche i premi speciali: Pasticcere Dell’anno (Premio Petra Molino Quaglia): Matteo Dolcemascolo della Dolcemascolo a Frosinone. Novità Dell’anno (Premio Roboqbo): Fusto Milano a Milano. Miglior Pasticceria Salata (Premio Iceteam): Nuovo Mondo a Prato Miglior Comunicazione Digitale (Premio Fb -Gruppo Clabo): Gino Fabbri Pasticcere – Bologna; Pansa – Amalfi.