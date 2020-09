Giornalisti, al via il Premio Musella: ecco come partecipare

Il Sindacato Unitario dei Giornalisti della Campania mette in palio una borsa di studio da 500 euro per un neodiplomato di scuola superiore, 8 da 200 euro destinate agli studenti di scuola media superiore e 9 da 100 euro a quelli della media inferiore, figli dei colleghi iscritti al sindacato e in regola con le quote associative. L’iniziativa è intitolata alla memoria del collega Enzo Musella. Possono partecipare gli studenti dalla prima alla quarta classe della scuola media superiore per le borse di studio da 200 euro, gli studenti della scuola media inferiore per le borse di studio da 100 euro, che abbiano riportato la migliore media aritmetica dei voti in pagella. Sarà valutata la condotta, esclusa la religione. La borsa di studio da 500 euro è destinata agli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola superiore nel 2020 e che hanno riportato il voto più alto. II colleghi devono consegnare a mano, recandosi nella sede del sindacato, o inviare per posta elettronica copia della pagella entro il 10 settembre 2020, indicando la categoria di riferimento. Il consiglio direttivo esaminerà la schede di profitto e in caso di ex aequo, si procederà con un sorteggio pubblico che si terrà nella sede del sindacato. La consegna delle borse di studio avverrà nel corso di una cerimonia che si terrà entro il mese di settembre 2020.