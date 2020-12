Giocattoli e articoli di Natale irregolari, 17 mila sequestri dei Nas

Con l’approssimarsi delle feste Natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute sta svolgendo una specifica campagna di controllo nazionale su giocattoli e tradizionali articoli utilizzati nel periodo festivo, per verificare la conformità e il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela della salute del consumatore. Sono state ispezionate 1.058 strutture commerciali (aziende di importazione e piattaforme di distribuzione, ditte di commercializzazione all’ingrosso e rivendite al dettaglio), rilevando irregolarità e la presenza di prodotti non conformi in 96 esercizi. Gli accertamenti hanno consentito di individuare e sequestrare 17.000 articoli irregolari già immessi a vario livello nel circuito commerciale, per un valore di oltre 80 mila euro, dei quali 15.250 giocattoli di varie tipologie e 1.750 tra luminarie ed altri prodotti elettrici, risultati privi delle indicazioni obbligatorie di sicurezza all’uso, della marcatura CE e di etichettatura in lingua italiana. Alcuni prodotti privi di marcatura CE sono stati oggetto di campionamento per la successiva analisi di laboratorio finalizzata alla ricerca di cessione di sostanze irritanti e pericolose per la salute. La presenza del marchio di conformità rappresenta uno degli elementi essenziali forniti dal produttore per escludere la cessione di sostanze irritanti ed allergeniche o la possibilità di ingestione di parti e frammenti con rischio di soffocamento, specie nei bambini. Nel contesto delle verifiche, sono stati denunciati 4 titolari di aziende e negozi e segnalati altre 94 persone all’autorità amministrativa per violazioni in materia di commercio illecito di prodotti privi dei requisiti di sicurezza, comminando sanzioni pecuniarie per 330 mila euro.