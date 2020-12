Giffoni50: ecco il programma della “Winter Edition”

Dopo essere stati i primi in Italia a ripartire nel mese di agosto con un festival internazionale in presenza, per Giffoni è tempo di “Winter Edition”, la prima edizione natalizia in cinquant’anni di storia. Sarà un progetto nuovo, completamente in digital experience, dedicato principalmente ai bambini – gli Elements +3, +6 e +10 – e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi e young adult e avrà un unico obiettivo: restare al fianco della community. Fino al prossimo 30 dicembre saranno oltre 1600 i juror collegati da tutta Italia, 50 opere in concorso presentate da registi internazionali, 3 live musicali, 10 masterclass, 5 eventi speciali, 16 street artist on web tra magia e divertimento e oltre 30 ospiti incontreranno giurati, ragazzi e famiglie. Una sfida già iniziata lo scorso weekend con due eventi speciali, il primo dedicato alla tutela del nostro pianeta con il documentario Now, firmato da Jim Rakete e distribuito in Italia da Wanted Cinema. A parlarne sono state le attiviste Zion Lights, Nike Mahlhauz e Marcella Hansch. Il secondo webinar, invece, ha acceso i riflettori su coscienza civile, memoria e senso etico, raccontando la storia di Marcello Torre, sindaco trucidato dalla camorra. «Avevamo annunciato di voler rimanere vicini alla nostra community in un momento così delicato come quello che attraversiamo – spiega Jacopo Gubitosi, Managing Director di Giffoni – con la prima Winter Edition diamo concretezza a quella che per noi era e resta un’esigenza fortissima, essere sempre accanto ai ragazzi. Proponiamo perciò una digital experience di grande suggestione, ricchissima per contenuti e dal forte impatto emotivo. Lo facciamo pensando a tutta la famiglia. E se la quarta tranche del festival era ideata per i bambini, in un periodo così magico come è il Natale, abbiamo deciso di allargare la nostra offerta culturale a tutti con attività, incontri, spettacoli, web show e masterclass adatte a un pubblico che va dai tre anni in su con proposte interessantissime per gli adolescenti e, ancora, per i genitori. Insieme trascorreremo un tempo che sarà di grande partecipazione ed entusiasmo. Di questo ne siamo certi». Ben 1200 Elements, dai 3 ai 12 anni, in compagnia dei propri genitori, entreranno nei digital cinema di #Giffoni50 per vivere da casa l’emozione dei nostri film. Ai giurati verrà proposta una selezione di lungometraggi e cortometraggi, sia animati che fiction, sui quali poi discutere con i propri coetanei e sceglierne il preferito. Spazio anche agli oltre 400 juror di Gex Doc e Parental Experience: la prima sezione interamente composta da documentari, mentre la seconda ha l’obiettivo di presentare ai genitori cortometraggi e incontri online. La libertà di crescere e seguire la propria strada, il valore dell’amicizia, il coraggio di affrontare piccole e grandi paure, il rispetto per la diversità e ancora i grandi argomenti della contemporaneità, sogni e conflitti intergenerazionali: sono alcuni dei temi protagonisti delle 50 produzioni in concorso alla “Winter Edition” provenienti dall’Italia e da tutta Europa, oltre che da Stati Uniti, Iran, Argentina, Cile, Brasile, Russia, Turchia e Israele. Elements+3. Ben 15 i corti proposti ai giurati più giovani del festival, a loro il compito di decidere chi vincerà il Gryphon Award come miglior short movie. Si parte dagli italiani “Iou” di Luca Pieri Pilotti e “Above” di Marco Savini, due storie che hanno in comune la curiosità e la voglia di scoperta. Un silenzioso paesaggio innevato fa da sfondo a Mishou (Germania/Bulgaria) di Milen Vitanov. La tranquillità viene interrotta dall’atterraggio di un elicottero zeppo di turisti. Un sottomarino giallo si tuffa tra le onde in “Knock Knock” (Croazia) di Ivana Guljašević Kuman, diverse creature marine salutano la bambina alla guida. Il gioco di squadra è alla base di Overboad! (Repubblica Ceca/Repubblica Slovacca) di Barbora Valecká e Filip Poš¡ivač. Camaleonte e Kiwi sono diversi: quando un temporale spazza via la loro casa, dovranno aiutarsi a vicenda. Entriamo in una sartoria con “The Atelier “(Francia) di Bianca Mansani e scopriamo cosa accade quando una bambina interrompe il lavoro della nonna. “L’estate è arrivata in Little Grey Wolfy. Summer Party” (Germania) di Natalia Malykhina e il compleanno di Lupetto Grigio si avvicina. Riusciranno gli animali della foresta a organizzargli una festa? Tempo di malefici e streghe con”The Witch & The Baby” (Russia) di Evgenia Golubeva. In “Blanket” (Russia) di Marina Moshkova conosciamo un orso polare alle prese con un inaspettato visitatore. Un piccolo bruco viene catturato in “Butterfly” (Regno Unito) di Noel Clarke: dovrà affrontare gli ostacoli più incredibili per tornare a casa. L’atmosfera di Natale è forte in “The Tomten and the Fox”(Norvegia) di Yaprak Morali e Are Austnes: uno gnomo decide di dividere il suo porridge con una volpe a patto che lasci in pace le galline. Anche in “Mice Xmas” (Russia) di Michael Soluyanov la magia delle feste è protagonista: papà topo vuole regalare un anello alla sua compagna ma non ha abbastanza soldi, riuscirà ad avverare il suo desiderio? Con “Me, a monster? “(Spagna) di Belinda Bonan, invece, Nono scopre quanto siano simili abitanti di pianeti lontani. È alla ricerca di un amico a quattro zampe la protagonista di “A Pet” (Bulgaria) di Vera Doneva. Chiude la sezione “Athleticus: Sled” (Francia) di Nicolas Deveaux: fine giornata per i manager della pista di bob è ora di far festa. Amicizia, famiglia, magia e prime sfide della crescita: partono da qui le opere scelte per gli Elements +6. La selezione si apre con “Jack and Oopjen” (Paesi Bassi) di Annemarie van de Mond: una dodicenne ha fatto del museo la sua seconda casa. Mentre Jackie si aggira per le sale, Oopjen Coppit, il personaggio del famoso dipinto di Rembrandt, appare improvvisamente di fronte a lei. Insieme supereranno difficili prove e scopriranno il potere dell’amicizia. Si continua con “The Elfkins-Baking a Difference” (Germania) di Ute von Münchow-Pohl, distribuito in Italia da Imago Company. Per la regista è un ritorno a Giffoni, tre i film presentati nella sezione Elements +3: “Laura’s star and the Dreammonster” nel 2012, “Raven the Little Rascal – The big race” nel 2015 e “Rabbit School – Guardian of the Golden Egg” nel 2017. Per più di 200 anni gli Elfkins hanno vissuto sottoterra, evitando qualsiasi contatto con gli umani. Ma un giorno Helvi decide di uscire allo scoperto e andare incontro al suo destino. E ancora “Sisters: the summer we found our Superpowers” (Norvegia) di Silje Salomonsen e Arild Østin Ommundsen. Vega, insieme alla sorellina Billie, dovrà superare ogni timore e salvare il papà caduto in un crepaccio di montagna. Con l’ultimo film in gara,”Triple Trouble”di Marta Karwowska (Polonia), siamo sulle tracce di un ladro d’arte con Julka e Olek. Anche qui non mancano i cortometraggi: basti pensare all’italiano “Ossigeno” di Beatrice Sancinelli; “Odd Dog” (Stati Uniti) di Keika Lee; “Black & White” (Svizzera) di Jesús Pérez e Gerd Gockell; “This Side, Other Side” (Iran) di Lida Fazli; “Cracks in the Pavement” (Atrgentina) di Nicolas Conte; “Tidy Town” (Olanda) di Dana Alink e “Umbrellas “(Francia) di Jose Prats e Alvaro Robles. Storie di formazione capaci di emozionare e far riflettere: i film dedicati agli Elements +10 non deluderanno le aspettative. Si parte dall’unico lungometraggio italiano in concorso, “Glassboy” (Italia) di Samuele Rossi, distribuito da Solaria Film in collaborazione con Minerva Pictures. Nel cast un’inedita Loretta Goggi nei panni della apprensiva nonna, tra gli altri anche Giorgia Wurth e Giorgio Colangeli. Pino non può uscire di casa, né stare con i suoi coetanei perché la sua salute non glielo permette. Fino al giorno in cui l’undicenne decide di sfidare tutte le sue fragilità per entrare a far parte degli Snerd, un gruppo di amici che, in sella a velocissime bici, sfreccia per le strade del paese. L’amicizia è al centro anche di “The Club of Ugly Children” di Jonathan Elbers, distribuito in Italia da Rai Cinema. In una città in cui l’aspetto e la cura sono tutto, un presidente malvagio decide di segregare tutti i bambini non all’altezza delle aspettative. Paul si renderà presto conto del piano diabolico e, insieme a Sara, dimostrerà che non serve essere carini per diventare degli eroi. Ha tra i protagonisti un interprete speciale “My hero Alexis” (Cile) di Alejandro Fernández Almendras: nel cast il calciatore dell’Inter Alexis Sanchez. L’inaspettata amicizia tra Sanchez e Tito insegnerà qualcosa a entrambi. Cambio di scena con “Summer Rebels” (Germania/Slovacchia) di Martina Saková: l’estate per un bambino non è sempre un gioco da ragazzi. Sei, invece, i corti in gara: “Le piccole cose” (Italia) di Emiliano Galigani; “Cinema Rex” (Israele) di Mayan Engelman ed Eliran Peled; “Me, My Germs and James” (Regno Unito) di Anastasiia Vorotniuk; “Umbrella” (Brasile) di Helena Hilario e Mario Pece; “Replacement” (Iran) di Mojtaba Tahal e Jalal Mahdavi e “Don’t be a Pussy” (Repubblica Ceca) di Jakub Jirásek. Si basano su storie vere, narrate in forma di documentario, le opere scelte per “Gex Doc”. Si inizia con “Gilead’s Protocol” (Israele) di Dvorit Shargal, realizzato per aiutare i genitori, gli amici e i parenti di chi è affetto da malattie devastanti come il cancro. È la lotta del giovanissimo Gilead Kahn, morto a soli 15 anni: un’opera che non vuole essere un atto commemorativo ma un insieme di consigli e riflessioni per chi vive la stessa situazione. Non è nuovo al pubblico di Giffoni il regista Ümit Köreken che, nel 2016, aveva proposto “Blue Bicycle” agli Elements +10. Questa volta, insieme a Nursen Çetin Köreken, presenta “Muhammad Ali” (Germania/Turchia). La storia di un ragazzo disabile che sogna di poter camminare, purtroppo la chirurgia non sarà risolutiva ma l’avvicinamento al nuoto aprirà nuove strade. Altro commovente spaccato di realtà lo offre “Children of the Night” (Iran) di Behrouz Nouranipour: un bambino soldato, assetato di eroina, è stato coinvolto in più di cinquanta guerre e conflitti dell’Isis. Balanche è tra i primi a raccontare una delle guerre più terrificanti del mondo. La sezione si chiude con il regista vincitore di un Emmy Award per il film Medora, Davy Rothbart, che a Giffoni propone “17 Blocks” (Stati Uniti). Nel 1999, un bambino di nove anni, Emmanuel Sanford-Durant e la sua famiglia, hanno iniziato a filmare la loro vita nel quartiere più pericoloso d’America, a soli 17 isolati dall’edificio del Campidoglio degli Stati Uniti. Nell’arco di due decenni, il documentario racconta la crisi di una nazione attraverso la cruda e personale storia di una famiglia. Per Giffoni le famiglie sono il bene più prezioso: si rivolge proprio ai genitori Parental Experience con nove corti in gara che vanno dal dramma alla commedia, per dare modo al pubblico non solo di riflettere ma anche di sorridere in un momento in cui essere genitore è particolarmente difficile. Si inizia dagli italiani “The White Wall” (Italia) di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, in cui un preside e un insegnante proteggono gli studenti da un predatore invisibile. In “The Play” (Italia) di Alessandro Haber, un uomo e una bambina sono seduti vicini. I toni della conversazione si trasformano in qualcosa di tragicamente diverso, quando la ragazzina racconta di uno strano “gioco della felicità” che “lui” le ha fatto giocare. Siamo a Napoli con “Fame” (Italia) di Giuseppe Alessio Nuzzo, dove una ragazza sarà testimone del destino di suo padre. I superpoteri di Donna Saetta sono i protagonisti di “Thunderbolts and Lightening Strikes” (Italia) di Daniele Lince, nella vita di tutti i giorni però anche la magia non basta. Ultimo titolo italiano è “Buongiornissimo!” (Italia) di Leopoldo Medugno, che ci racconta la “spedizione punitiva” di alcuni genitori contro un insegnante, colpevole di aver annullato la gita di classe. E ancora in “Under Pressure” (Bulgaria) di Vasil Bogdanov, vediamo un uomo correre a casa perché ha lasciato un rubinetto aperto. Durante il percorso si innesca un effetto domino che porta l’intera città ad allagarsi. Conosciamo Rec in “Just for the Record” (Serbia) di Vojin Vasovic, il piccolo robot cercherà di fare amicizia con un uccellino prima che la sua batteria si spenga. È una storia di amicizia anche “Nestling” (Russia) di Marat Valerievich Narimanov, protagonisti un ragazzo, un vecchio solitario e un uccellino indifeso. Ultimo corto in concorso è “Matilda and the Spare Head” (Lituania) di Ignas Meilūnas. Una ragazza vuole diventare la persona più intelligente del mondo, quando tutte ciò che ha imparato non sta più nella sua testa, sua madre ne compra una di riserva. Purtroppo il trucco alla lunga si rivela un disastro e il pericolo è dietro l’angolo. Non mancheranno gli eventi speciali: ben cinque appuntamenti andranno a impreziosire il programma. Si parte con “Caught in the Net”, un esperimento sociale divenuto un documentario interventista, realizzato da Vít Klusák e Barbora Chalupová. Il film, distribuito in Italia da Mescalito Film, getta luce sul delicatissimo tema degli abusi sui minori in rete e verrà presentato il prossimo 20 dicembre. A partire dalle 18.45, a confrontarsi in live streaming saranno la produttrice Pavla Klimešová, l’attrice Anezka Pithartovà e i dirigenti della Polizia Postale e delle Comunicazioni, da anni partner di Giffoni per promuovere un internet più sicuro. Si continua con due corti dedicati rispettivamente agli Elements +6 e +10: domenica 27 dicembre Mad Entertainment, la factory creativa fondata a Napoli da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi, propone in anteprima ai giffoner “Là dov’è la notte” e “La mucca nel cielo”. Nella stessa giornata toccherà anche agli amatissimi “44 Gatti”, con la serie animata prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano di Bologna. Agli Elements saranno presentati tre nuovissimi episodi in anteprima. Campione di ascolti, “44 Gatti” è trasmessa in più di 100 paesi in 20 lingue e combina musica e intrattenimento con un’animazione Cgi di altissima qualità. I nuovi episodi saranno presto in onda su Rai Yoyo e a seguire sulle altre emittenti internazionali. Sempre Rainbow presenterà, il 26 dicembre, in anteprima mondiale assoluta il teaser trailer della sua nuova produzione animata, “Pinocchio and friends” che verrà lanciata a fine 2021. Il nuovo Pinocchio di Iginio Straffi trasforma la fiaba più famosa di tutti i tempi in una serie televisiva dedicata ai bambini e riadattata in chiave moderna. Diventano totalmente digital anche le Masterclass, il format online dedicato all’approfondimento di settori creativi come spettacolo, sport, intrattenimento, innovazione, arte e, per la prima volta, anche alta cucina. Un appuntamento aperto a tutti da vivere live sui canali ufficiali di Giffoni. Si parte, mercoledì 16 dicembre alle ore 17, con il maestro pasticcere Luigi Biasetto che presenterà la tradizionale ricetta del panettone. Sarà invece Sal De Riso, noto pastry chef campano, a raccontare sabato 19 dicembre alle ore 17 la sua versione del tipico dolce natalizio. Ma non finisce qui: sempre in live streaming, Alessandro Borghese presenterà, giovedì 17 alle ore 19, un menù perfetto per il “cenone dei giffoner” da realizzare in famiglia. E ancora un percorso “dalla fame all’abbondanza” con lo scrittore e giornalista Antonio Pascale è in programma per il 21 dicembre alle ore 16. Per questo incontro, ancora una volta, Giffoni e Bayer uniscono le forze al fine di sensibilizzare i ragazzi alla tutela dell’ambiente. Mentre sarà tutta dedicata allo sport la diretta di giovedì 17 dicembre alle 17.30: Pierluigi Pardo racconterà insieme a Ciro Ferrara il mondo del calcio ripercorrendo i sogni di un bambino napoletano che, oggi, è annoverato tra i migliori difensori degli anni ’80 e ’90. Impossibile non parlare anche del suo legame con l’iconico Maradona. Cambio di scena, invece, con Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo. Un appuntamento, in programma per il 19 dicembre alle 18.30, per discutere di bellezza, storia e tradizione. Spazio poi all’innovazione e alla realtà virtuale: il 20 dicembre alle 16 tocca a Vr Experience – New Tech Entertainment, il panel organizzato da Giffoni Innovation Hub per approfondire lo stato attuale della tecnologia Vr in ambito entertainment. Durante la live saranno presentati anche i risultati della survey “Giovani e VR”, realizzata durante la rassegna Next Generation 2020.