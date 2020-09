Furti in appartamento, arrestate due donne a Potenza

Due donne sono state fermate dalla Polizia, a Potenza, con l’accusa di aver rubato in due appartamenti della città, portando via un bottino “superiore ai ventimila euro”. I due colpi sono stati denunciati da cittadini cinesi che vivono nei due appartamenti. Nell’area era in funzione un sistema di videosorveglianza dal quale la Polizia ha visto che tre donne avevano fatto un sopralluogo nel palazzo durante la mattina per poi tornare la sera. Le tre donne, di nazionalità slovena e croata (una con numerosi precedenti penali) sono state rintracciate in città dagli agenti: avevano vari attrezzi, circa settemila euro (un’altra banconota da 100 euro era nella scarpa di una delle tre), oggetti preziosi, capi di abbigliamento e altro denaro, “quasi certamente provento di furto”. A carico di due delle tre donne sono stati acquisiti elementi che hanno portato al fermo e al trasferimento nel cercare di Salerno.