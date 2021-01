Furti d’auto nel salernitano. 5 arresti oggi.

Oggi i Carabinieri di Battipaglia hanno dato esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Salerno. I militari hanno arrestato 61enne di Angri, destinatario di custodia cautelare in carcere, un 56enne ed un 30enne padre e figlio entrambi di Pagani, destinatari di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, un 49enne a san Marzano Sul Sarno, destinatario di custodia cautelare agli arresti domiciliari e un 37enne anch’egli di San Marzano Sul Sarno destinatario dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi a carico dei cinque ritenuti responsabili, a vario titolo, del furto di nove veicoli mediante l’utilizzo di un sistema di accensione fraudolento (centralina) commessi nei comuni di Salerno, Battipaglia e Bellizzi. L’operazione di furto durava meno di 3 minuti. Le vetture dopo essere state condotte nell’agro nocerino sarnese, “scomparivano” probabilmente per alimentare il mercato nero dei ricambi di auto. Gli indagati, complessivamente sette, dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Un’accusa grave, anche alla luce dei precedenti specifici di alcuni di loro