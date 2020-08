Fondo perduto, in Basilicata 1,2 milioni per le microimprese

Sul sito della Regione Basilicata sono stati pubblicati due elenchi dei beneficiari che hanno presentato domanda in attuazione dell’avviso pubblico “Fondo perduto alle microimprese”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta regionale specificando che “i soggetti beneficiari sono complessivamente 933, per i quali sono già stati predisposti i provvedimenti di impegno e liquidazione ad oggi per complessivi euro 1.188.000”. L’assessore alle attività produttive, Franco Cupparo, ha evidenziato che “l’avviso pubblico è una misura straordinaria di sostegno finanziario forfettario finalizzata a sostenere le piccole realtà produttive regionali che, più di altre, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 stanno subendo gravi danni economici derivanti anche dai provvedimenti che hanno imposto l’obbligo di distanziamento sociale e il blocco delle attività”.