Fisco, sono 3,9 milioni le dichiarazioni precompilate inviate ai contribuenti

Sono 3,9 milioni le dichiarazioni precompilate inviate quest’anno dai contribuenti in totale autonomia, con pochi click, direttamente dal proprio pc. Nel 2019 erano state 3,3 milioni. Al top delle regioni si colloca la Lombardia con quasi un milione di invii ‘fai da te’ (925mila), seguono il Lazio (466mila), il Veneto (402mila) e il Piemonte (342mila). Lo comunica in una nota l’Agenzia delle Entrate, ricordando come a sei anni dal lancio della precompilata, la percentuale dei modelli inviati tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate è cresciuta del 178%. Aumentano anche gli invii senza modifiche: un contribuente ogni 5 infatti ha accettato il proprio 730 con i dati inseriti dall’Agenzia senza la necessità di fare integrazioni. Più nel dettaglio, rileva l’Agenzia delle Entrate, da 1,4 milioni di modelli inviati in autonomia dai contribuenti nel 2015 si è passati a 2,1 milioni nel 2016, 2,4 milioni nel 2017, 2,9 milioni nel 2018, 3,3 milioni nel 2019 fino ad arrivare ai 3,9 milioni del 2020.