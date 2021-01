Finisce il lungo calvario per Piarpaolo Fasano, guarito dal Covid

Napoli – Finisce il lungo calvario. Doppio tampone negativo e domani dimissioni dal Loreto Mare. Il docente del Liceo Pisacane di Padula, Pierpaolo Fasano, anche giornalista di Radio Alfa, ha sconfitto il Covid 19. Dagli inizi di novembre ricoverato nel reparto di sub-intensiva del Loreto Mare, per settimane rinchiuso nel casco (o scafandro), il particolare dispositivo utilizzato in ambito intensivo e semi-intensivo per la somministrazione della CPAP (Continous Positive Airway Pressure). Settimane intense, in solitudine, con il casco fissato con due cinghie al collo ed un cavo ascellare ancorato ad un anello rigido. Una scatola flussometrica con una miscela di aria compressa-ossigeno per aiutare i polmoni a respirare. 34 anni, colpito dal Covid con una battaglia dura da combattere e finalmente ora è vinta. Ora Pierpaolo potrà tornare nella sua Teggiano e presto al suo lavoro di direttore di produzione a Radio Alfa, e di docente di italiano al Pisacane di Padula.