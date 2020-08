Ferragosto, controlli della Polfer in Campania: identificate 1.547 persone

1.547 persone identificate: è questo il bilancio dei controlli straordinari messi in campo a Ferragosto dal Compartimento Polizia Ferroviaria della Campania nella stazione di Napoli Centrale e nei principali impianti come Salerno, Battipaglia, Sapri, Caserta, Aversa, Afragola, Campi Flegrei, Torre Annunziata e Benevento. I servizi di prevenzione e sicurezza, intensificati anche per scongiurare assembramenti e mancata osservanza delle norme anti Covid, sono stati assicurati mediante l’impiego di circa 200 poliziotti distribuiti, su tutto il territorio compartimentale, sui turni e nei giorni di maggiore affluenza, con l’ausilio di moderni supporti tecnologici quali metaldetector e palmari che consentono di procedere a controlli di polizia e interrogazioni di banche dati in modo rapidissimo, e con il supporto dei sistemi di videosorveglianza all’avanguardia gestiti dal Presidio Territoriale di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato Italiane spa.