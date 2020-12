Faccia a faccia tra il presidente del Consiglio e Renzi

Solo quaranta minuti, tanto è durato a palazzo Chigi l’incontro tra la delegazione renziana ed il presidente del Consiglio. Il premier si ritrova a dover rispondere al pressing della sua maggioranza. Nel tentativo – come gli chiedono il Pd e Iv – di fare sintesi. Dal ‘Recovery plan’ alle riforme, dai nodi sulla manovra alla spesa sanitaria. Sul tavolo per ora è scomparso il tema del rimpasto, anche se circola con insistenza nei ‘boatos’ di Montecitorio l’ipotesi che Orlando possa affiancare Fraccaro nel ruolo di sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Con delega ai Servizi, nei desiderata dei dem, ma sulla necessità che il presidente del Consiglio ceda l’autorità delegata insiste pure Italia viva. È proprio Orlando comunque che lancia un appello affinché si cerchi di non far affondare la barca, perché “se si apre una crisi adesso non so come si va a finire”. Non escludendo neanche un Conte ter che “se concordato probabilmente è un’ipotesi nel novero delle possibilità teoriche” ma lasciando capire che il rischio sono le elezioni anticipate. I dem ribadiscono di essere “stanchi dei veti incrociati”, anche se c’è la consapevolezza che andare “oltre il perimetro di questa maggioranza è molto difficile”. Puntano ad un patto di legislatura, invito avanzato da Zingaretti a Conte da tempo. E anche Italia viva insiste: “Abbiamo rappresentato al presidente – ha sottolineato la capo delegazione Bellanova – le nostre argomentazioni. Ora aspettiamo che faccia una riflessione per vedere se ci sono le condizioni per continuare a lavorare con un programma ulteriore”. La ministra dell’Agricoltura è stata netta nei confronti del premier: basta con questa storia – questo il suo ragionamento – che siamo noi l’anomalia: la vera anomalia è avere lo stesso premier in due governi di colore politico opposto. Renzi ha tenuto il punto. “Questa volta non mi fermo”, aveva promesso ai suoi. Al presidente del Consiglio ha mandato un messaggio chiaro: prenditi qualche giorno, approviamo il nuovo Dpcm (la Bellanova e la Bonetti parteciperanno al Cdm di venerdìi) ma ai primi di gennaio voglio risposte chiare. Devi decidere tu, nessun pretesto per rompere. Possibile che si tenga nei prossimi giorni anche un vertice tra i leader di maggioranza ma l’importante – riassume un ‘big’ dem – è che ripartano i tavoli. Il Movimento 5 stelle e Leu attendono di capire la mediazione del presidente del Consiglio che anche ad Iv ha ribadito di voler trovare una soluzione. M5s non intende arretrare: “Faremo pesare i nostri voti”, dice un ‘big’ pentastellato. E così le fibrillazioni non mancano nel fronte rosso-giallo. Anche sulla legge di bilancio: la minaccia M5s di giovedì mattina di far slittare i lavori al Senato sul dl immigrazione ha irritato e non poco i vertici del Nazareno. Il braccio di ferro è sul superbonus. Verrà prorogato fino al 2022 con l’impegno politico a mantenerlo anche nel 2023, ma i pentastellati chiedono di avere indicazioni chiare sui fondi.