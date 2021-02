Europa – Recovery plan entro il 30 aprile

L’Ue vuole il Recovery plan entro il 30 aprile, niente libri dei sogni. Solo 18 Paesi hanno presentato il loro programma di ripresa e resilienza. Non potranno far parte degli investimenti le spese correnti; prioritari quelli destinati al Green, alla trasformazione digitale, alla Salute e all’Istruzione. Corte dei conti: “Serve una governance adeguata e efficiente”. Gli Stati membri che ne vorranno beneficiare dovranno presentare un piano nazionale chirurgico che risponda per filo e per segno ai requisiti dettati dalla Commissione europea e saranno valutati in base a rilevanza, efficacia, efficienza e coerenza, viene ribadito dall’Ue. Resta fondamentale il bilanciamento tra riforme e investimenti così come il focus sulle raccomandazioni specifiche per Paese. Il pacchetto deve rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e istituzionale dello Stato membro. “Non per forza dovranno essere soddisfatte tutte le raccomandazioni ma l’indicazione dev’essere netta”, rassicurano da Bruxelles. “La Commissione europea non farà parte di una nuova troika, l’approccio è completamente diverso ed è stato reso chiaro nel rapporto con i Paesi membri”, evidenziano gli alti funzionari. Il documento – che dev’essere unico – non può prevedere percorsi a tappe. Il cammino dev’essere tracciato fino al 2026, con mezzi e fini. E’ bene sottolineare che non saranno accettati libri dei sogni: non potranno far parte degli investimenti le spese correnti; sono considerati prioritari quelli destinati al Green (è obbligatorio destinare almeno il 37%), alla trasformazione digitale (obbligatorio almeno il 20%), alla Salute e all’Istruzione, ai centri di cura. Le versioni finali dei piani dovranno approdare sulle scrivanie degli esaminatori (che daranno voti su una scala da A a C e dovranno prevalere le A) entro il 30 aprile. La prima tranche dei fondi (il 13%) potrà essere erogata solo dopo che tutti i Paesi avranno approvato la loro parte di risorse proprie, e questo potrebbe rallentare tutti. Il Parlamento europeo farà la sua parte approvando il regolamento nella plenaria di domani. Se la macchina dovesse rivelarsi perfetta, i fondi arriveranno a fine primavera. Nei Piani saranno considerati validi gli interventi dal febbraio 2020 all’agosto 2026. In totale, con il Rrf vengono messi a disposizione 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 in trasferimenti e 360 in prestiti. Il 70% dei trasferimenti sarà elargito entro il 2022, il restante 30% entro il 2023. I prestiti (fino a un massimo del 6% del Reddito nazionale lordo) potranno essere richiesti fino all’agosto 2023. E finora – spiegano i funzionari di Bruxelles – la maggior parte dei Paesi non si è ancora espressa sulla richiesta di prestiti. Dipende ovviamente dalla solidità economica e finanziaria degli Stati membri e di conseguenza dai tassi di mercato con cui si può accedere al credito. La corsa contro il tempo è partita già nel settembre scorso con il primo confronto tra la task force del Recovery a Bruxelles e gli Stati membri.