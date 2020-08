Elezioni regionali – In Campania 30 seggi a chi vince

Campagna elettorale per le regionali in Campania già partita. Per l’assegnazione dei seggi la quota da prendere in considerazione è il voto sul candidato presidente: chi ottiene anche un solo voto in piu’ rispetto agli avversari ottiene un premio di maggioranza pari a 30 consiglieri su 50. I restanti 20, invece, vengono assegnati alle coalizioni, o partiti, che hanno sostenuto il candidato perdente o i candidati perdenti. La Legge Regionale per l’elezione del Presidente e dei Consiglieri Regionali in Campania tende comunque a tutelare la presenza delle opposizioni ma anche a garantire che il vincitore possa governare senza alcun tipo di problema. Solo nel caso di superamento della percentuale del 65%, da parte del candidato presidente vincente, la legge prevede l’assegnazione di altri due seggi da consigliere (da 30 a 32).