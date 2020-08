Elezioni, ecco i candidati delle 7 regioni al voto

I giochi sono fatti, ma il risultato finale è tutto da immaginare. Fra un mese gli elettori di sei regioni sceglieranno i loro nuovi presidenti. Ormai al rush finale sulle liste dei candidati (tempo massimo, domani alle 12), si entra nel vivo della gara. Il centrodestra corre unito ovunque, il Pd e i 5 Stelle solo in Liguria. Sulla carta, potrebbe essere una remuntada del centrodestra che raddoppierebbe le sue attuali pedine (Veneto e Liguria), conquistando Puglia e Marche e magari strappando la quinta con la “rossa” Toscana. Oppure una conferma o una perdita contenuta per il centrosinistra: oggi amministra Toscana, Campania, Puglia e Marche, ma potrebbe restare a 3. Molto peggio, si prevede, per il M5s che ha il carniere vuoto e così potrebbe restare. Il 20 e 21 settembre si disegna insomma il futuro al nord, centro e sud d’Italia. Nello stesso weekend si vota anche in 1.184 comuni e per il referendum costituzionale che propone di sfoltire il Parlamento, tagliando 230 deputati e 115 senatori. E’ la riforma targata Movimento 5 stelle e quella che sta più a cuore al popolo del Vaffa day e dell’anti casta. Ma forse sarà l’unico goal che segneranno. Sono proprio i 5S a rischiare di più nelle regionali. Cruciali le alleanze saltate con il Pd, che pure erano state sdoganate dal sì della “base” agli accordi con i partiti tradizionali, votati una settimana fa sulla piattaforma Rousseau. Questo il risiko oggi: – Campania: l’attuale presidente Vincenzo De Luca, passato a sinistra e un presente da ‘sceriffo’ specie nell’emergenza Covid, si presenta per il bis. A sfidarlo è il berlusconiano Stefano Caldoro che ha guidato la regione prima di lui. Terzo litigante in gioco è Valeria Ciarambino del M5s, new entry della politica scelta su Rousseau e originaria di Pomigliano d’Arco come Luigi Di Maio. – Liguria: nella terra segnata dalla ferita del ponte Morandi, è una corsa a due. Il centrodestra ha scommesso, compatto, sull’attuale governatore: Giovanni Toti che con l’esperimento di “Cambiamo!” ha provato a dare un futuro a Forza Italia, ma invano. A sorpresa e con la benedizione di Beppe Grillo, Dem e 5 Stelle sostengono il giornalista Ferruccio Sansa. Marche: all’orizzonte non c’è nessun bis. Il presidente uscente Luca Ceriscioli non si ricandida. Al suo posto, Maurizio Mangialardi, due volte sindaco di Senigallia e presidente dell’Anci Marche con un passato da professore. In corsa per il M5s c’è Gianmario Mercorelli, il consigliere comunale di Tolentino scelto a marzo dagli iscritti on line e che giorni fa ha espressamente detto no all’appello di Conte. L’uomo del centrodestra è Francesco Acquaroli, deputato di Fratelli d’Italia che tenta di nuovo l’impresa, fallita nel 2015. Allora era sostenuto da FdI e Lega e arrivò terzo. Puglia: la terra di Giuseppe Conte è contesa da 4 candidati. In primis il governatore uscente, l’ex magistrato ed ex sindaco di Bari Michele Emiliano, che ha spesso diviso i Dem per le sue posizioni controcorrente. Per il centrodestra corre Raffaele Fitto: eletto presidente della Puglia nel 2000 a 31 anni, è stato il più giovane d’Italia. Fu anche ministro, deputato ed europarlamentare. Gli altri due candidati sono Antonella Laricchia del M5s, pasdaran del Movimento che ha puntato i piedi per restare in corsa da sola e il renziano Ivan Scalfarotto. Toscana: è uno dei trofei più ambiti. Qui si teme un testa a testa (stile Emilia-Romagna lo scorso gennaio) tra il candidato del Pd Eugenio Giani, nome della vecchia guardia di sinistra e ora alla guida del Consiglio regionale, e la pasionaria della Lega Susanna Ceccardi. Contro di loro Irene Galletti, portavoce del Movimento a Toscana e con esperienze nella cooperazione internazionale. Veneto: è il feudo ‘inespugnabile’ di Luca Zaia, il ‘doge’ della Liga veneta e governatore che, complice la gestione del coronavirus, parte dal miglior pronostico. Con il rischio pure di offuscare i consensi del ‘capitano’ Salvini. I suoi sfidanti sono, per il Pd, il vicesindaco di Padova e prof universitario Arturo Lorenzoni e per il M5s l’imprenditore ed ex senatore Enrico Cappelletti.