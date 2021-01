Economia – La Cina intanto si prende il mondo

Nonostante un rallentamento delle esportazioni la Cina ha siglato dicembre con un surplus commerciale da record, un attivo da 78,18 miliardi di dollari a fronte dei 75,40 miliardi di novembre. Secondo i dati diffusi dalle dogane cinesi, l’intero 2020 si è chiuso con un attivo degli scambi commerciali con l’estero da oltre 535 miliardi di dollari, il più elevato dal 2015. A dicembre le esportazioni hanno continuato a crescere per il settimo mese consecutivo, con un più 18,1% su base annua, in frenata dal 21,1% di novembre ma comunque sopra le attese. Il gigantesco manifatturiero cinese continua a beneficiare dei lockdown e delle limitazioni alle attività della maggior parte dei Paesi occidentali, a causa della pandemia. Le importazioni cinesi sono a loro volta cresciute, in questo caso con un più 6,5% su base annua a fronte del più 4,5% del mese precedente. Sull’intero 2020 l’export cinese è salito del 3,6%, mentre le importazioni sono scese dell’1,1%.