Eboli (SA), un 28enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione

Un 28enne di origini marocchine, residente nell’Avellinese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e ricettazione. Il ragazzo, dopo aver rubato all’alba di questa mattina un’auto presso un distributore di carburante di Campagna, è stato intercettato dai carabinieri nei pressi dell’ospedale di Campolongo, frazione di Eboli. Alla vista dei Carabinieri, ha speronato e danneggiato a la vettura dei militari dopo aver eseguito una retromarcia per fuggire via. Dopo un inseguimento, il 28enne ha lasciato l’auto rubata fuggendo nei campi vicini, ma è stato bloccato e arrestato.