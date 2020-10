Eboli (SA), il prefetto Russo sospende Cariello dalla carica di sindaco

Dopo l’arresto Massimo Cariello viene sospeso dalla carica di sindaco. Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, in attuazione dell’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 235/2012 (“Legge Severino”) ha disposto la sospensione dalla carica del sindaco di Eboli Massimo Cariello, recentemente riconfermato alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, eseguita in data odierna, con la quale il primo cittadino è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nell’ambito di un’attività di indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Il provvedimento del Prefetto è stato trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale di Eboli per la notifica ai consiglieri.