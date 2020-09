Droga in casa, un arresto a Polla (SA): sequestrati 4 chili di hashish

Un meccanico 58enne insospettabile, originario di Polla, è stato arrestato dai carabinieri che hanno rinvenuto 4 chili di hashish nascosti in un sacco all’interno della mansarda dell’abitazione dell’uomo. Dopo averlo fermato per strada per controlli di routine, i militari, agli ordini del capitano Paolo Cristinziano, si sono insospettiti per il nervosismo dimostrato dal meccanico. Si è quindi proceduto alla perquisizione domiciliare e si è scoperto così la sostanza stupefacente suddivisa in 40 panetti. La droga, posta sotto sequestro, se immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 40 mila euro.