Draghi governa, Silvio vince, Renzi perde. Il gioco delle tre carte.

Credo che la parola giusta per definire il neonato governo Draghi è certamente “politico”. Anzi, aggiungerei, che tra tutti i politici inseriti nella squadra, il più politico di tutti è proprio Mario Draghi. Lo dimostra la scelta, se è vero che è stata fatta in autonomia, della squadra. Insomma, diciamolo chiaramente, il primo a non fidarsi di Matteo Renzi il “rottamatore” è proprio Mario Draghi. La composizione del nuovo governo, messo su con astuzia ed equilibrio politico, dimostra intanto la perfetta conoscenza dei meccanismi che potrebbero poi, come accade spesso in Italia, mettere in crisi un governo. La strategia di Draghi, netta e trasparente, mira a durare intanto fino a fine legislatura, evitando il voto la prossima primavera. Nel mentre si è assicurato una maggioranza solida dettata dai numeri che porta in dote Forza Italia che si aggiungono a quelli del Pd come base solida, a quelli della Lega costretta a starci, a quelli dei pentastellati, quelli insomma che ne rimarranno. Dunque, primo elemento tutto politico è che l’uomo in jeans e maniche di camicia ha perso. Ha perso peso politico oltre che consenso nel Paese. Il vero grande sconfitto infatti è Renzi. Non solo per aver preso un solo ministro, ma questo era scontato, ma soprattutto perché ora la differenza politica, anche in termini di visibilità, la fa Forza Italia. Il ritorno in campo di Berlusconi ed i suoi infatti, dopo che per tre anni il livello di consenso, in caduta libera, era sceso ai minimi storici, cambia lo scenario elettorale per i prossimi due anni. Inoltre, occorre considerare che la scelta di Draghi di dare peso, tanto, al Cavaliere, avrà anche un effetto disgregativo del centro destra. Non solo perché Fratelli d’Italia, con buona intuizione della Meloni, restando fuori avrà quella visibilità che spetta comunque ad un partito di opposizione, l’unico, a discapito della Lega che ora dovrà tacere, e non potrà fare altro, sui temi che da sempre sono stati il suo megafono elettorale e populistico, ma anche perché i ministeri affidati ai forzisti daranno peso e visibilità alla componente berlusconiana che in vista delle elezioni potrà accrescere il consenso e quindi rideterminare il peso nella componente di centrodestra, con la risultanza della destabilizzazione dell’attuale assetto che vedrebbe viceversa Salvini vantare la leaderschip. Dunque, se per il Pd le oscillazioni elettorali rimarranno invariate, se i 5 Stelle si apprestano ad un nuovo riassetto con probabili scissioni in vista, chi davvero ha vinto questa battaglia politica è Berlusconi. Chi ha perso davvero è Renzi che rischia ora di scomparire letteralmente dalla scena mediatica che sarà occupata da Draghi, con i fatti, dai berlusconiani con l’immagine, dal Pd per le scelte, dai pentastellati per i dissidi. Certo, se l’obiettivo di Renzi era entrare in partita per gestire i fondi del Recovery, questo si, va detto il risultato lo ha ottenuto. Avrà la sua parte, una fetta che su questioni come l’ambiente, potrà orientare dove meglio gli conviene. Ma qui dovrà comunque stare attento, perché Mario Draghi ha una sua onorabilità ed un prestigio internazionale da preservare. Quindi, se è vero che l’unico pregio di Matteo Renzi è sparigliare le carte e destabilizzare il precario equilibrio della classe politica in Italia, è pur vero che ora a metterlo all’angolo sarà proprio quel Draghi che da perdere ha solo la sua autorevolezza.