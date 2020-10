Donna morta in un incidente stradale sul Raccordo Avellino-Salerno: lunedì l’autopsia

Sarà effettuata mercoledì mattina presso l’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, l’autopsia sul corpo di Maria Sicuranza, la 52enne morta ieri pomeriggio in sella alla sua moto sul Raccordo Avellino-Salerno. Da accertare la causa del sinistro. Maria per cause da accertare ha perso il controllo della sua Ducati 4 Ever andando ad impattare contro il muro della galleria. Il social network è diventato il diario del ricordo e del cordoglio. Le comunità di Ariano ed Avellino sono riunite nel dolore. Maria Sicuranza viveva ad Avellino, dove occupava un ruolo di rilievo nell’azienda Basso, ma era originaria di Ariano Irpino.