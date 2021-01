Domenica 17 gennaio un vero World Pizza Day

In occasione del PizzaDay che dal riconoscimento Unesco è stato rilanciato in occasione della Festa di Sant’Antuono (domenica 17 gennaio), protettore di chi lavora con il fuoco e patrono dei pizzaiuoli, il promotore della petizione e della campagna mondiale #pizzaUnesco, Alfonso Pecoraro Scanio, lancia un doppio appello: “Finora questa giornata dedicata alla pizza è un evento spontaneo riconosciuto solo dal Comune di Napoli. Occorre agire per creare a livello nazionale e internazionale un vero World Pizza Day e le due date più giuste sono il 17 gennaio (Sant’Antuono) e il 7 dicembre, giorno del riconoscimento mondiale dell’Arte del Pizzaiuolo Napoletano a Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO”. “Servono due azioni essenziali: la tutela della cultura artigianale del pizzaiuolo napoletano, con corsi negli istituti alberghieri e nelle università, la difesa e la promozione delle eccellenze agroalimentari come mozzarella, farine, pomodori, olio che non possono essere snaturate per operazioni dal respiro corto” aggiunge il Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro dell’Agricoltura. Domenica 17 gennaio ci saranno attraverso facebook collegamenti da tutto il mondo che permetteranno di raccontare e promuovere la vera pizza napoletana e seguire una delle tante lezioni di maestri pizzaioli dai vari continenti.