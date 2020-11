Dolore a Teggiano per la morte della 21enne Federica Tropiano.

Dolore e sconcerto a Teggiano e nel Vallo di Diano per la morte della ragazza di 21 anni di Teggiano rimasta gravemente ustionata in casa, a causa di un incidente domestico la scorsa settimana. Federica Tropiano è deceduta nella notte al Cardarelli di Napoli dove era ricoverata. A nulla sono servite le diverse operazioni chirurgiche alle quali era stata sottoposta e neanche la gara di solidarietà scattata nel Vallo di Diano per donarle il sangue. Un incidente domestico ed il tragico epilogo.