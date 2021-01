Diritti, privazioni. Ipocrisia. L’abuso delle parole.

Diritti, privazioni. Ipocrisia, tanta. Quanti si ergono a paladini che a spada tratta difendono se stessi, ma non sempre gli altri. Quanti abusano della parola diritti, uguaglianza, parità di genere, senza però neppure conoscere il senso della privazione. Quante iniziative sono state intraprese da quegli stessi paladini della parità di genere a favore di Loujain al-Hathloul ? Nessuna in Europa, in Italia. Eppure la 31enne Loujain al-Hathloul continua a rimanere in carcere vicino a Riad da due anni e mezzo per aver guidato una macchina prima che la legge lo consentisse alle donne. E’ stata condannata a cinque anni per terrorismo ma in realtà è perseguitata per il suo attivismo per i diritti delle donne. E’ detenuta in Arabia Saudita dal 2018, dopo essere stata protagonista di una campagna per il diritto di guidare l’automobile. Loujain, che ha compiuto 31 anni in carcere lo scorso 31 luglio, era stata accusata di “incitamento a cambiare le regole del Regno” e di aver lavorato con la sua attività online, per introdurre una “agenda straniera” in Arabia Saudita. Il giudice l’ha ritenuta colpevole di aver violato l’articolo 43 della legge antiterrorismo. La corte ha “scontato” dalla condanna gli oltre 2 anni e mezzo che la donna ha già trascorso in carcere, e in più ha concesso una sospensione della pena di due anni e 10 mesi, che in base alla legge sarà considerata nulla se la giovane tornerà a commettere altri reati. Secondo quanto ha scritto su Twitter la sorella minore Lina al-Hathloul, Loujain potrebbe quindi tornare libera già a febbraio 2021. All’udienza erano presenti anche rappresentanti delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani. L’ufficio dell’Onu per i diritti umani ha chiesto il rilascio urgente dell’attivista, ma ad oggi rimane in carcere. Dunque è troppo facile parlare di diritti violati se non se ne conosce l’entità. Un popolo assuefatto e schiavo della televisione che anestetizza ogni coscienza a colpi di macete grazie al modello imperante della Durso, del grande fratello, la pupa e il secchione, uomini e donne. Milioni di spettatori, per la maggioranza donne, purtroppo. E’ questa la licenza di agire che si concede a chi osa di più e sposta l’asticella sempre più in basso. Non vi è altra spiegazione per comprendere il Tutorial proposto dal pomeriggio di RAI 2 quando la Bianca Guaccero ha trasmesso un video che “insegna” a bambine, ragazze, donne, madri e nonne ad andare a fare la spesa con i tacchi alti, a spingere il carrello in modo sensuale e sedurre gli uomini incontrati al supermercato, senza dimenticare di “alzando un pochino il sedere quando ci si china”. Importa poco se una donna è in carcere solo perchè chiede il diritto di poter guidare un’auto. Importa poco perchè ci pensa la Barbara D’Urso, la Maria de Filippi a riempire giornate e nottate di televisione con notizie di gossip, inscenando risse, mostrando al “mondo civilizzato” gli effetti della chiururgia plastica. E’ importante oggi sapere chi è il vincitore del “Grande Fratello” ma poco ci importa della battaglia combattuta da Loujain al-Hathloul. “Per tre settimane dopo l’arresto non abbiamo potuto parlarle – ha raccontato la sorella Alia al-Hathloul – Dopo le è stato concesso di usare il telefono. Alcuni mesi più tardi i miei genitori le hanno fatto visita in carcere quello che hanno visto li ha scioccati: Loujain tremava visibilmente, non riusciva a sedersi, aveva uno sguardo terrorizzato e segni sul corpo. Non ha detto nulla per un paio di mesi, ma poi ha fatto vedere i polsi, neri per le scariche elettriche. Ha raccontato tutto: di notte si svegliava trovando uomini nella sua cella. Di giorno erano costanti minacce di stupro e morte, botte, elettroshock e waterboarding”. Trenquilli però, quel che conta è non dimenticare l’appuntamento del pomeriggio con la Durso.