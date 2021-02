Decine di escursionisti lungo i sentieri innevati della vetta della Campania, il Monte Cervati, a Sanza.

Sanza (SA) – L’amore per la natura, per la montagna. La bellezza della condivisione della fatica. Decine di persone ieri hanno partecipato alla ciaspolata sul Monte Cervati promossa dall’Associazione le Tre T del Cervati che ha guidato gli escursionisti lungo i sentieri innevati della vetta della Campania, il Monte Cervati, a Sanza. A località Ruscio di Vallevona poi altre decine di famiglie hanno approfittato della bella giornata per trascorrere in serenità e nella bellezza di uno scenario mozzafiato, una domenica sulla neve. E’ la meta per eccellenza del turismo invernale del Cilento, il Monte Cervati a Sanza. Grande ospitalità offerta dall’Associazione Tre T del Cervati che prosegue il lavoro di promozione del territorio garantendo contestualmente servizi di accoglienza e cura del visitatore. Tutto nel rispetto delle norme di contenimento del Covid. Amanti della montagna provenienti dalle diverse località del salernitano hanno potuto godere del paesaggio straordinario del Cervati che quest’anno si presenta ricoperto di un manto nevoso consistente.