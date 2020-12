De Luca: stanco di rincorrere decreti ogni 48 ore

“Se mi chiedete cosa prevede l’ultimo Dpcm non ve lo so dire, mi sono stancato di rincorrere ogni 48 ore un decreto, un controdecreto, un sottodecreto che sta mandando al manicomio le categorie economiche”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in video conferenza nel corso di un appuntamento con la Cisl Campania alla presenza della leader nazionale, Annamaria Furlan. “Ci sono Regioni che per fare abbassare il tasso di occupazione delle terapie intensive comunicano al Ministero un numero di terapie intensive disponibili rigonfiato”, ha ribadito il governatore parlando, inoltre, della zona rossa nella quale si trova ancora la Campania. “A mezza Italia – ha detto – è sembrato intollerabile che due settimane fa la Campania fosse in zona gialla e la Lombardia in zona rossa. La Campania, in queste scelte ovviamente, non c’entra assolutamente niente. Questa partita è stata gestita in maniera scriteriata e per qualche verso irresponsabile. La Campania da sempre è sulla linea del rigore e della prevenzione del Covid, non dell’inseguimento al Covid, e anzi avevamo proposto noi di fare a ottobre una scelta rigorosa e unitaria per l’Italia di contenimento, anche di zona rossa”. Una decisione che, secondo il governatore, “avrebbe avuto un’efficacia dieci volte maggiore e avrebbe evitato di creare divisioni tra territori, tra categorie sociali e una tale confusione di decreti e controdecreti”.