Per affrontare le crisi industriali della Campania che si registreranno nei prossimi giorni, per le zone Zes occorre ‘un rapporto di collaborazione con il governo nazionale’. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, illustrando il programma di governo nel corso della seduta del Consiglio regionale della Campania. Una collaborazione necessaria anche per affrontare la questione degli ‘idraulico forestali’ per la quale la Campania ha gia’ investito finora mezzo miliardo di euro. Bisogna attuare una grande progetto di rilancio della Campania basato su cinque punti. Fondamentale la questione ambientale e quella industriale. Obiettivo fondamentale è quello della “sburocratizzazione” con l’ambizione di far diventare la Campania la prima regione per la digitalizzazione “anche per una questione di trasparenza”. Un progetto di rilancio che deve far conto con la disponibilità delle risorse ed è fondamentale, ha detto de Luca, l’utilizzo dei fondi europei.”Abbiamo un miliardo e 300 milioni di euro per l’edilizia ospedaliera” ha aggiunto De Luca, illustrando il programma di governo nella seduta di oggi del Consiglio regionale della Campania. Piani di ammodernamento e di realizzazione di nuovi ospedali e presidi sanitari che però “devono far i conti con la desertificazione degli uffici tecnici delle Asl” ma l’obiettivo deve essere quello di far diventare la Campania la prima regione per strutture”. “Possiamo fare che quello è un ritardo storico – ha proseguito De Luca – diventi un primato: quello di avere la rete ospedaliera più moderna d’Italia”.