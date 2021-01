Dal Parco del Cilento contributi per le recinzioni elettrificate contro ungulati e avifauna.

L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, al fine di contenere i danni alle colture agricole causate dagli ungulati e dall’avifauna, in data 28.01.2021, ha pubblicato un bando per la concessione di contributi per l’acquisto di sistemi di prevenzione dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica. I contributi, fino ad un massimo di € 2.000, saranno concessi per la realizzazione di recinzioni elettrificate. Il bando e la modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente al link: http://cilentoediano.it. La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata per il giorno 01.03.2021.